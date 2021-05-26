2021 Şampiyonlar Ligi finali ne zaman yapılacak?

Futbolseverler Şampiyonlar Ligi finalini heyecanla bekliyor. Şampiyonlar Ligi finali iki İngiliz takımının mücadelesine sahne olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 29 Mayıs Cumartesi günü Portekiz'in Porto şehrinde İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak. Dragao Stadı'nda yapılacak karşılaşmayı en fazla 16 bin 500 seyirci yerinde izleyebilecek.

İzleyicilerin yeni tip Corona virüs (Covid-19) aşısı olduklarına dair belge veya negatif test sonucu sunmaları gerekecek.