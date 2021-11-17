2022 Dünya Kupası ne zaman ve hangi ülkede oynanacak? (2022 Dünya Kupası play-off kura çekimi tarihi)

2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN VE NEREDE OYNANACAK?



32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.



PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



Dünya Kupası play-off kura çekimi, 26 Kasım 2021 Cuma günü, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.



Bir diğer deyişle kura, Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek.

Seri başı uygulamasının olacağı kura çekimi sonunda 12 takım 4'erli 3 gruba ayrılacak. Milli takım, kura çekiminde seri başı olmayacak.



Kuraya İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?



FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlayacak. Ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.