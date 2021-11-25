2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri yarın yapılacak

A Milli Takım Cebelitarık karşısında 6-0'lık net bir galibiyet aldı. Gruptaki rakiplerimiz Norveç ve Hollanda da 2 kritik puan kaybı yaşadı. Milli takımımız son maçında da Karadağ'ı 2-1 yenerek grubu 2.sırada tamamladı ve play-off'lara katılma hakkı kazandı. 2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri yarın yapılacak.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 16:52

2022 Dünya Kupası play-off kura çekimleri yarın yapılacak

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Türkiye nasıl gruptan çıkar, nasıl Dünya Kupası'na gider?

Türkiye nasıl gruptan çıkar, nasıl Dünya Kupası'na gider?

Tüm dünyadan 32 takım, 2022 yılında Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Eleme aşamasında grupların tablosu son şeklini almaya yakınlaşırken, turnuvaya katılacak son takımlar ise play-off mücadeleleri sonucunda belirlenecek.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURASI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası play-off kurası, 26 Kasım 2021 Cuma tarihinde, TSİ 19.00'da gerçekleşecek.

 Bir diğer deyişle kura Avrupa Elemeleri'nin bitiş tarihi olan 16 Kasım'dan 10 gün sonra çekilecek.

Kuraya İsviçre, Zürih'teki FIFA merkezi ev sahipliği yapacak.

2022 DÜNYA KUPASI PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ NEREDEN İZLENEBİLİR?

FIFA, resmi internet sitesinden kura çekimini canlı yayınlıyacak, ayrıca kura televizyon kanallarından da takip edilebilecek.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Yarı finaller |  24-25 Mart

Finaller | 28- 29 Mart

Dünya Kupası'na katılım hakkı kazanacak son iki takım ise konfederasyonlar arası play-off'lar sonucu belirlenecek.

Bu aşamaya CONMEBOL, CONCACAF, AFC ve OFC'ten dört takım katılacak.

Turnuvaya gidecek takımlar, iki ayaklı eşleşmeler sonucu belirlenecek.

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