2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz günlerde Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, çekilen kurayla belirlendi. Peki 2022 Katar Dünya Kupası ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2022 Katar Dünya Kupası'na hangi takımlar katılacak?

Haberler - ntv.com.tr 18.04.2022 - 09:53 | Son Güncelleme : 18.04.2022 - 09:59

2022 Katar Dünya Kupası ne zaman başlayacak?

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2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu (2022 Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı)

2022 Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu (2022 Dünya Kupası kura çekimi tamamlandı)

Bu sene 'da düzenlenecek olan 2022 FIFA 'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

2022 DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKELER GİDİYOR?

Dünya Kupası'na gidecek ülkeler şu şekilde: Katar, Brezilya, Belçika, Fransa, Arjantin, İngiltere, İspanya, Portekiz, Meksika, Hollanda, Danimarka, Almanya, Uruguay, İsviçre, ABD, Hırvatistan, Senegal, İran, Japonya, Fas, Sırbistan, Polonya, Güney Kore, Tunus, Kamerun, Kanada, Ekvador, Suudi Arabistan, Gana

KATAR DÜNYA KUPASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.

Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.

2022 FIFA Dünya Kupası finali Katar'ın Lusail Stadyumu'nda oynanacak.

Lusail Stadyumu'nun 80 bin kişilik kapasitesi bulunuyor.

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