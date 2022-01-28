2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na 1 hafta kaldı

Oyunların başlamasına bir hafta kala başkent Pekin'in her yerinde olimpiyat hazırlıklarının izleri görülüyor.



Caddeler ve sokaklar Kış Olimpiyatları'nı konu alan panolar ve dekorasyonlarla kaplanırken Olimpiyat maskotları panda Bing Duın Duın ve Çin feneri Şuıy Ron Ron'un figürleri şehrin farklı köşelerini süslüyor.



Şehir merkezinin kuzeyinde, Pekin Ulusal Stadyumu ile Pekin Olimpiyat Kulesi'nin bulunduğu Olimpiyat Parkı bölgesi, organizasyona özel ışıklandırıldı.



2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyum, 4 Şubat'ta Kış Olimpiyatları'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak.

OLİMPİYAT KÖYLERİ KAPILARINI AÇTI

Oyunların organize edileceği şehir merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou kasabasındaki Olimpiyat Köyleri sporculara ve takım yetkililerine kapılarını açtı.



Başkentin merkezindeki Pekin Olimpiyat Köyü'nün 44 ülkeden yaklaşık 1000 sporcu ve takım yetkilisini ağırlayacağı belirtildi.



Konaklama, fitness, eğlence ve sağlık hizmetlerinin bulunacağı tesiste 678 çeşit yemeğin dönüşümlü olarak sunulacağı, menüde 1 Şubat'ta başlayacak Çin Yeni Yılı'na özel seçeneklerin yer alacağı ifade edildi.

90'DAN FAZLA ÜLKEDEN 3 BİNDEN FAZLA SPORCU MÜCADELE EDECEK

4-20 Şubat'ta gerçekleştirilecek 2022 Kış Olimpiyatları'nda 15 dalda 90'dan fazla ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu mücadele edecek.



Salon buz müsabakaları Pekin merkezinde, alp disiplini kayağı ile kızak müsabakaları merkeze 75 kilometre uzaklıktaki Yançing ilçesinde ve diğer kayak, snowboard ve kayakla atlama müsabakaları ise komşu Hıbey eyaletine bağlı Cangciakou şehrinde yapılacak.

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE 'KAPALI DEVRE' ORGANİZE EDİLECEK

Olimpiyatlar, Kovid-19'un yayılmasından korunmak amacıyla sporcu, görevli ve gönüllülerin yer aldığı etkinlik alanlarının şehirden yalıtıldığı "kapalı devre" sisteminde gerçekleştirilecek.

Oyunlarda açılış, kapanış törenleri ve müsabakalar için bilet satılmazken izleyici grupları davetle müsabakalara getirilecek.

ÇİN'İN EN BÜYÜK KIŞ OLİMPİYATLARI EKİBİ

Öte yandan Çin, olimpiyatlara katılacak sporcular ve takım yetkililerinin 387 kişilik bir ekip oluşturacağını açıkladı.



Çin'in bugüne dek Kış Olimpiyatlarına yolladıklarının en büyüğü olan ekip, 87'si kadın 176 sporcudan oluşuyor. Ekipte Tibet, Uygur ve Çinli Müslüman Hui etnik gruplarına mensup 20 atlet yer alıyor.

TÜRKİYE'Yİ 7 SPORCU TEMSİL EDECEK

Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi ise 7 sporcu temsil edecek. Kayakta 6, buz pateninde ise 1 Türk sporcu Çin'de yarışacak.



Kayakta alp disiplininde Özlem Çakıroğlu ve Berkin Usta, kayakla atlamada Fatih Arda İpçioğlu, kayaklı koşuda Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman ile Yusuf Emre Fırat yer alacak. Kısa kulvar sürat pateninde ise Furkan Akar Pekin'de mücadele verecek.

OLİMPİYAT MEŞALESİ 11 NOKTADAN ELDEN ELE TAŞINACAK

Pekin'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle Kış Olimpiyatları öncesinde olimpiyat meşalesi az sayıdaki noktada elden ele taşınacak.



Pekin yerel yönetiminden yapılan açıklamada, meşalenin 2, 3 ve 4 Şubat'ta müsabakaların düzenleneceği Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde 11 noktada elden ele taşınacağı kaydedildi.