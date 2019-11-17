3 ülke daha Euro 2020 vizesi aldı

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'nin elemelerinde, C Grubu'nda mücadele eden Almanya, konuk ettiği Belarus'u Matthias Ginter, Leon Goretzka, Toni Kroos'un (2) golleriyle 4-0 yenerek puanını 18'e çıkardı ve EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.



Aynı grupta yer alan Hollanda ise deplasmanda Kuzey İrlanda ile golsüz berabere kalarak Avrupa Şampiyonası vizesi aldı.



E Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Slovakya'yı 3-1, G Grubu'nda da Avusturya, ağırladığı Kuzey Makedonya'yı 2-1 yenerek EURO 2020'ye katılmaya hak kazandı.



Elemelerin 9'uncu haftasının son günündeki maçların skorları şöyle:



C GRUBU



Almanya-Belarus: 4-0



Kuzey İrlanda-Hollanda: 0-0



E GRUBU



Azerbaycan-Galler: 0-2



Hırvatistan-Slovakya: 3-1



G GRUBU



Slovenya-Letonya: 1-0



İsrail-Polonya: 1-2



Avusturya-Kuzey Makedonya: 2-1



I GRUBU



Kıbrıs Rum Kesimi-İskoçya: 1-2



San Marino-Kazakistan: 1-3



Rusya-Belçika: 1-4