4 büyük kulübün başkanı ortak yayına katıldı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüplerinin başkanları, Habertürk televizyonunda yayımlanan bir programa katılarak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile kurullarının bazı uygulamalarını eleştirdi.



Tüm kulüplerin birbirine destek olması gerektiğini vurgulayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Federasyonla ilgili taleplerimiz, onlara yönelttiğimiz taleplerimizde ısrarcı olmamız, bizim o kuruma saygısızlık içinde olduğumuz şeklinde algılanmamalı. Bunu yapmamızın negatif hava oluşturmasını doğru bulmuyoruz. Bu bir kavga değil" dedi.

ÇEBİ: İSTEKLERİMİZ YERİNE GETİRİLMİYOR



Kulüpler Birliği Vakfının (KBV), TFF'den talepleri arasında yer alan yayıncı kuruluş konusuna değinen Çebi, "Pandemi gerekçe gösterilerek kulüp gelirlerinin erozyona uğraması söz konusu. Her sene bu gündeme geliyor. Federasyonun katkı vermeye çalıştığını görüyorum. Suçlamak da doğru değil. Rakamın indirilmesi söz konusu oldu ve gerekçe de pandemi oldu" diye konuştu.

Son iki senede yayın gelirlerindeki düşüşle ortaya çıkan tablonun kulüpleri yorduğunu dile getiren Beşiktaş Başkanı, "İsteklerimiz yerine getirilmiyor. Yayıncı kuruluşun oluşturduğu ortam sıkıntılı. Federasyonun elinden geleni yapmaya çalıştığını görüyoruz ama sonuç yok" dedi.

Yabancı oyuncu sayısındaki sınırlandırmaya değinen Çebi, bu karar sonrasında Türk futbolcuların ücretinin iki üç kat arttığını, bu nedenle oyuncuların yurt dışına gitmeye gerek duymadığını belirtti.

Ahmet Nur Çebi, "Milli bir bakış açısı olabilir ancak bu Türk futboluna hizmet etmeyeceğini söylüyorum. Bunun faydası yok, zararı var." değerlendirmesinde bulundu.

KOÇ: BIÇAK KEMİĞE DAYANDI



TFF'nin mutabık kalınan konulara rağmen tek taraflı karar aldığını savunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Federasyon sorunun özüne inmiyor ve çözüm üretmiyor diye düşünüyoruz" dedi.



Çözüme kavuşması gereken sorunlardan ilkinin yayıncı kuruluşla ilgili olduğunu söyleyen Koç, "Son 4 senede Avrupa'daki ilk 5 ligin yayın geliri yüzde 7,5 artmış. Türkiye'de yüzde 27 inmiş. Biz niye her sezon indirimle muhatap olmak zorundayız?" diye sordu.



Yabancı kuralı ile ilgili olarak TFF ile daha önce bir toplantı yaptıklarını ve uzlaştıklarını belirten Koç, "Sanki anlaşma olmamış gibi yabancı kuralını koydular. Bıçak kemiğe dayandı. Süreç yönetiminden ve argümanlardan rahatsızız" değerlendirmesinde bulundu.



Maçlara çıkılıp çıkılmayacağıyla ilgili soruya Koç, "Geçen sezon protesto için bir hafta ilk dakika hiçbirimiz oynamadık. Kulüpler Birliği Vakfı irade koyunca, UEFA, FIFA da bir şey yapamaz. En kötü hepimizin 3 puanı silinir, bir şey fark etmez. Bu arkadaşların ciddiyetin farkında olması lazım. Bu problemleri ele alış şekliniz dönüşü olmayan bir yola sokabilir" yanıtını verdi.



ELMAS: BU SİSTEMİN DEĞİŞMESİ LAZIM



Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türk futbolunun sahibinin kulüpler olduğunu dile getirdi.



TFF'yi eleştiren Elmas, "Federasyonu oyunu yönetmesi için seçiyoruz. Federasyon kulüplere rağmen Türk futbolunu yönetiyor" dedi.

Galatasaray Başkanı, yayıncı kuruluş ve yayın ihalesi ile ilgili ise, "Anlaşılamaz bir yayıncı kuruluş ilişkisi var. İhaleye zorla sokmadık. Yayıncı kuruluş hesabını yapıp bu ihaleye girdiyse, bedelini ödemek zorunda. Yayıncı kuruluşun sahibinden daha zengin değiliz. Böyle bir yükümlülüğümüz yok. Biz niye onları idare edelim" diye konuştu.

Tahkim ve disiplin kurullarının adaletli bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini belirten Elmas, "MHK de çalışmayan bir sistem. Oyunu hakeme rağmen güzelleştiremezsiniz. O sistem çalışmayınca oyun güzelleşmiyor. Orada da bağımsız bir yapı olmalı" dedi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın daha önce yaptığı çalışmaların yeniden değerlendirileceğini söyleyen Elmas, "Bu işi düzeltmeyi başkalarına bırakmayacağız. Başarı için birinin haksızlığına göz yummamamız lazım. Kendisi teklif getirip, baskı yapan kulüpler olacağız. Bu sistemin değişmesi lazım" açıklamasını yaptı.



AĞAOĞLU: OYNANAN OYUN FUTBOL OLMAKTAN UZAKLAŞTI



Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yayıncı kuruluşun davranışlarından rahatsız olduklarını kaydetti.



Ağaoğlu, pandemi döneminde kulüplerin de etkilendiğini söyleyerek, "Yabancı oyunculara ödediğimiz para döviz. Yayıncı kuruluş, 'Kurdan etkilendik, salgından etkilendik, enflasyondan etkilendik.' diyerek indirim talep ediyor. Bizim bu durumda artırım talep etmemiz gerekiyor. Hem kurdan, hem enflasyondan para kaybediyoruz" diye konuştu.



Yabancı konusuna da değinen Ağaoğlu, "Yerli oyuncuyu yabancı oyuncuyla rekabet ortamına sokmadan, yerlinin gelişimini sağlamadan kalitesini artırmanız mümkün değil. Yerli ve yabancı oyuncuyu rekabete sokarsak, yerli oyuncunun kalitesi zaten yükselecek" dedi.



Maçlara çıkmama tehdidiyle ilgili olarak da Ağaoğlu, "Oynanan oyun futbol olmaktan çıktıktan sonra oynasanız ne olur oynamasanız ne olur? Oynanan oyun futbol olmaktan uzaklaştı. Perdenin önünde ve arkasında oynanan bir oyun var. TFF birçok konuyu üzerine alıyorsa, futbolla alakalı planlamalarda ya gereğini yapmak zorunda ya da altından kalkamadığı bir yük varsa, paydaşlarıyla yürütmek zorunda" değerlendirmesinde bulundu.