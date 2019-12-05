60. Yıl Atletizm Şampiyonası‘nda miniklerden kıyasıya mücadele

Türkiye genelinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde 168 farklı okuldan bin 96 sporcunun yarıştığı ve Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen “60.Yıl Atletizm Şampiyonası”nda madalyalar ve kupalar sahiplerini buldu. Çeşitli okullardan lisanslı öğrencilerin başvuru yapabildiği şampiyonada, 10-17 yaş arasındaki sporcular hem bireysel hem de takım halinde yarıştı. “Minikler”, “Küçükler”, “Yıldızlar” ve “Gençler” olmak üzere toplam dört kategoride yarışan sporcular; uzun atlama, fırlatma topu, gülle atma, yüksek atlama ve koşu branşlarında mücadele etti.



“ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ BULDUKLARI ALALARDA EĞİTİM VERMEK İSTİYORUZ”



Şampiyonayı değerlendiren Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, geleceğin Türkiye’si adına ciddi bir heyecan duyduğunu söyledi. Eğitimin dört duvar arasına sıkıştırılmasının karşısında olduklarını söyleyen Aydın, “Biz artık paralimpik alanda olduğu gibi Dünya Şampiyonaları ve olimpiyatlarda da başarılara imza atmak zorundayız. Bu organizasyon bu bakımdan ciddi bir organizasyon. Nitekim biz sporla, sanatla, bireysel yeteneklerle, tasarım atölyeleriyle süslenmiş ve öğrencilerin kendisini bulduğu bir eğitim sisteminden yanayız. Çocuklarımızı çift kanatlı olarak hayata devam etmesini istiyoruz. Artık sınavların stresinden çocuklarımızı kurtarıp, biraz daha kendilerini buldukları alalarda eğitim vermek istiyoruz. Spor bu alanlardan bir tanesi. Biz zaten Bakırköy Kaymakamlığı olarak da kendi bölgemizde bu eğitim modelini uyguluyoruz. Kültür Kolejini de bu alamda tebrik ediyorum. Çocukları spora teşvik edecek çok güzel bir organizasyona imza attılar. Emeği geçenlere çok teşekkür ederim” dedi.



“YARIŞMAMIZ İSTANBUL GENELİNİ AŞTI”



Çocukların küçük yaşlarda spora yönlendirilmeleri adına bu tarz organizasyonları çok faydalı bulduğunu ifade eden İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu, “ Okulumuzun 60. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde İstanbul genelini aştığımız bir organizasyon oldu. Çok mutluyuz çünkü ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde 168 farklı okuldan yarışan sporcu öğrencilerimizin sayısı bin 96’dır. Bu sayı öğrencilerin spora ilgi gösterdiğinin, sporu ve yarışmayı sevdiğinin büyük bir göstergesidir. Biz de organizasyonumuzla, misyonumuz doğrultusunda öğrencilerin bireysel yeteneklerini keşfetmek, geliştirmek onlara uygun ortamı sağlamak istedik.



“DOĞUŞTAN HIZLIYIM”



Koşuda birincilik derecesi alan Kültür Koleji 3. sınıf öğrencisi Ali Emir Gürgün, “ Ben doğuştan hızlıyım. Öğretmenlerim de beni atletizme yönlendirdi. Çok mutluyum yarıştım ve birinci oldum. Kendimi daha da geliştirirsem Türkiye ve dünyada yapılan büyük yarışmalara da katılmak isterim” dedi.



Yüksek atlamada ve uzun atlamada yarışan Kültür Koleji 6. sınıf öğrencisi Elif Erdemir ise, yüksek atlamada 3’ücülük derecesi aldı. Erdemir heyecanını şu ifadelerle paylaştı:



“4 sene atletizm yaptım. Hocalarım yeteneğim doğrultusunda beni yüksek atlama ve uzun atlama branşına uygun gördü. Yarışırken ilk başta çok heyecanlanmıştım ama sonra heyecanımı iyi yönlendirdim ve derece aldım. Bunun dışında voleybol da oynuyorum. Spor kariyerimi voleybol ya da atletizm üzerine kurmak istiyorum.”



Dereceye giren sporcular Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın ve İstanbul Kültür Eğitim Kurumları Okullar Koordinatörü Biriz Kutoğlu’un elinden kupa ve madalyalarını aldı.