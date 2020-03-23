7 metrelik balkonda maraton koştu

Çin’de başlayan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayarak sosyal mesafelerini korumaya çalışıyor.



Şimdiye kadar 16 binden fazla vakanın tespit edildiği ve 650’den fazla insanın hayatını kaybettiği Fransa’da Elisha Nochomovitz adında bir erkek maraton koşusu gerçekleştirdi.



Nochomovitz’in koşusunu ilginç kılan şey ise 32 yaşındaki spor tutkunu maratonu evinin 7 metre uzunluğundaki balkonunda yapmış olmadı.



6 SAAT 48 DAKİKA KOŞTU



6 saat 48 dakika boyunca aralıksız koşan Nochomovitz 42 kilometrelik maraton parkurunu tamamladı. Elisha Nochomovitz maratonu sağlık çalışanları için koştuğunu söyledi.



Sürekli döndüğü için bulantı zorluğu çektiğini ifade eden Nochomovitz, “Komşuların ayak seslerimden rahatsız olmasından korktum” ifadelerini kullandı.



Gündüz başlayan koşu güneş battıktan sonra da devam etti.

Corona virüs salgını nedeniyle Fransa’da yetkililer insanlardan evden çıkmamalarını istiyor. Sosyal izolasyonun önemine atıfta bulunan yetkililer spor amaçlı insanların dışarı çıkabileceğini söylemişti.



Ancak ülkede spor nedeniyle sürekli insanların dışarıda olduğu ve sokakların yeniden kalabalıklaştığı belirtildi.

Corona virüs salgınına dair her şey ntv.com.tr’de





CORONA VİRÜSTE SON DURUM



Çin’in Wuhan kentinde Aralık 2019’da başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgının bugün 192 ülke ve bölgeye sıçradı.



Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart tarihinde corona virüs salgınını pandemi ilan etti. Şimdiye kadar 340 binden fazla insanda corona virüs tespit edilirlen yaklaşık 15 bin kişi de Covid-19 salgını nedeniyle öldü.



Türkiye’de ilk vaka 10 Mart tarihinde açıklandı. Son verilere Türkiye’de corona virüs vaka sayısı bin 236’ya yükselirken 30 kişi de hayatını kaybetti.

"TÜNELİN UCUNDA IŞIK VAR"