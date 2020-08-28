94. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak? Gazi Koşusu seyircisiz mi olacak?

94.Gazi Koşusu bu sene pandemi nedeniyle Zafer Bayramı 30 Ağustos 2020 Pazar Günü İstanbul Veliefendi’de koşulacak.

Bütün at sahiplerinin kazanmak için can attığı, camianın en önemli koşusu, Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusuna yalnızca 3 yaşlı safkanların hayatlarında bir kez katılabiliyor.



GAZİ KOŞUSU'NA SEYİRCİ ALINACAK MI?

Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 82 gün sonra yapılan yarışlar öncesinde tüm önlemleri aldıklarını söyledi. ve tüm jokeylerin corona virüs testlerinin negatif çıktığını belirtti.



Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şirin Bozkurt, corona virüs salgınının Türkiye'de görülmesinden itibaren bütün hipodromlarda önlemler alındığını vurgularken, yarışların da bu kapsamda seyircisiz koşulmaya başlandığını hatırlattı.

Mehmet Şirin Bozkurt, "Yarışlarımız seyircisiz yapıldığı için sadece o gün atı koşan ilgililer ve bakanlıktan gelen görevliler dışında hipodroma kimsenin girişine izin verilmedi. Bu kapsamda, 94'üncü Gazi Koşusu'nu icra edeceğimiz bu hafta sonunda gönül isterdi ki burada bir karnaval havası olsun. Seyircilerimiz ile birlikte bu günü yaşayalım isterdik ama maalesef pandemi nedeniyle mümkün olmayacak bu nedenle" dedi.

SAFKANLARIN LİSTESİ



Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanların listesi şu şekilde:



Call to Victory

Coach

Çakalınoğlu

Dembe

Full Throttle

King Man Go

Kingsman

Lord Tf Wame

Powerman

Premium Mover

Sozopol

Upper Vut

Vernazza

Zabun

Prior

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