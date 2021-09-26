A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu

Teknik direktörlük kariyerinde Alman ekipleri VfR Mannheim, Waldhof Mannheim, Sandhausen ve Hannover 96'yı çalıştıran 40 yaşındaki Kenan Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kuntz yönetimindeki A milli takım'ın teknik heyetinde yer alacağını duyurdu.



Kenan Koçak, paylaşımında şunları kaydetti:



"Benim için artık gurur verici bir dönem başlıyor. A Milli Futbol Takımı'nın teknik heyetinde görev yapmak üzere yeni yapılanmanın bir parçası oldum." diyen Koçak Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerine teşekkür etti.

Öte yandan "Türkiye'de başlayıp devam eden hayat yolculuğumda karşıma birçok dönüm noktası çıktı ve hepsi içlerinde büyük sorumluluklar barındırdı. Ay-yıldızlı formanın ağırlığı ve getirdiği sorumlulukların bilinciyle elimizden geleni yapacağız." diye sözlerine ekledi.

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