A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacak

Ay-yıldızlı ekip, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile mücadele edecek

Haberler - Anadolu Ajansı 25.10.2021 - 12:47 | Son Güncelleme : 25.10.2021 - 12:49

A Milli Kadın Futbol Takımı, Sırbistan ile karşılaşacak

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Sırbistan'a konuk olacak.

FK Metalac Stadı'nda yapılacak maç TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Katalin Sipos yönetecek. Anita Vad ile Judit Kulcsar'ın yardımcı hakem olacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Kata Tünde Balint üstlenecek.

Gruptaki ilk maçında deplasmanda Portekiz ile 1-1 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında İstanbul'da Bulgaristan'ı 1-0 mağlup etti. Türkiye, 6 takımlı grupta 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

İki maçını da kaybeden Sırbistan'ın ise puanı bulunmuyor.

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