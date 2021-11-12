A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 26 Kasım'da deplasmanda Almanya, 30 Kasım'da da Mersin'de İsrail ile karşılaşacak.



Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleci: Selda Akgöz (ALG Spor), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe)



Defans: Didem Karagenç, Berna Yeniçeri (Beşiktaş Vodafone), Kezban Tağ, Ece Tekmen, Eda Karataş (ALG Spor), Fatoş Yıldırım (Fomget Gençlikspor), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach)



Orta saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan, İlayda Civelek, Ecem Cumert (ALG Spor), Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Miray Cin (MSV Duisburg), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1)



Forvet: Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlikspor)