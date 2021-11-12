A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Almanya ve İsrail ile oynayacağı 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Haberler - ntv.com.tr 12.11.2021 - 14:44 | Son Güncelleme : 12.11.2021 - 15:09

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İlişkili Haberler

Berke Özer Ümit Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldı

Berke Özer Ümit Milli Futbol Takımı'nda aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

A Milli Futbol Takımı, dünya sıralamasında 39. sıraya yükseldi

Türkiye Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 26 Kasım'da deplasmanda Almanya, 30 Kasım'da da Mersin'de İsrail ile karşılaşacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleci: Selda Akgöz (ALG ), Gamze Nur Yaman (Zhilstroy 1), Fatma Şahin (Beşiktaş Vodafone), Ezgi Çağlar (Fenerbahçe)

Defans: Didem Karagenç, Berna Yeniçeri (Beşiktaş Vodafone), Kezban Tağ, Ece Tekmen, Eda Karataş (ALG Spor), Fatoş Yıldırım (Fomget Gençlikspor), Yaşam Göksu (Konak Belediyespor), Büşra Kuru (FFC Neiderkirchen), Dilan Yeşim Taşkın (USV Neulengbach)

Orta saha: Ebru Topçu, Emine Ecem Esen, Derya Arhan, İlayda Civelek, Ecem Cumert (ALG Spor), Elif Keskin, Cansu Nur Kaya (Beşiktaş Vodafone), Ece Türkoğlu (Old Dominion University), Miray Cin (MSV Duisburg), Nur Yaren Özpolat (Enskede IK Dam), Birgül Sadıkoğlu (Zhilstroy 1)

Forvet: Yağmur Uraz, Kader Hançar (Beşiktaş Vodafone), Benan Altıntaş (Fomget Gençlikspor)

SPOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...