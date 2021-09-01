A Milli Kadın Voleybol Takımı 2021 Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi | Yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda ve kiminle olacak?

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Bulgaristan'ın Filibe kentinde oynanan karşılaşmanın başında bloklarda etkili olamadı ve 14-11 geriye düştü. Filenin Sultanları, daha sonra 7-1'lik seriyle 18-15'lik üstünlüğü yakalayarak rakibine mola aldırdı. Üst üste etkili servis kullan Milli Takım, ilk seti 25-18 aldı.

İkinci sete 4-0'lık seriyle başlayan A Milli Takım, Tuğba Şenoğlu'nun etkili performansıyla farkı 10 sayıya (18-8) çıkardı. Milliler, farkın açılmasıyla oyundan düşen Polonya karşısında ikinci seti 25-14 önde tamamladı ve durumu 2-0'a getirdi.



Dengeli geçen üçüncü seti 25-23 önde bitiren "Filenin Sultanları", karşılaşmayı 3-0 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.



Ay-yıldızlı ekip, 2021 Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı 7 maçı da kazanma başarısı gösterdi.

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi bugün oynanacak Sırbistan - Fransa maçının galibiyle belli olacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız yarı final maçını 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da yapacak.

Mücadelenin saati henüz belli olmazken , Millilerin maçı TRT Spor, TRT SPOR YILDIZ ya da TRT 1 ekranlarında olacak.