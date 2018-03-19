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A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik

Anadolu Ajansı

Spor
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Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak'ın yerine Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci A Milli Takım kampına davet edildi.

İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçlar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak A Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüp takımlarıyla oynadıkları karşılaşmalarda sakatlandıkları tespit edilen Oğuzhan Özyakup ve Ömer Toprak, aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki futbolcunun yerine, Medipol Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir ve İrfan Can Kahveci kampa davet edildi.

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