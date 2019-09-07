Son dakika haberi! EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye, sahasında Andorra'yı konuk etti.
9 puanlı A Milli Takım, Türkiye'ye puansız gelen Andorra'yı maç boyunca rakip kaleye hapsetti. İlk dakikadan itibaren takım olarak savunmaya çekilen Andorra'ya karşı tüm hatlarıyla hücum yapan A Milli Takım ilk yarıda aradığı golü bulamadı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısında da A Milli Takım rakibini kendi yarı alanına hapsetti. Dakikalar ilerlerken Ay-yıldızlıları galibiyete taşıyan gol 89. dakikada geldi.
Oyuna sonradan giren Ozan Tufan, 89. dakikada köşe vuruşunda Yusuf Yazıcı'nın ortasına yükseldi ve kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.
Ozan Tufan'ın golüyle 1-0 öne geçen A Milli Takım 90 dakikanın sonunda sahadan üç puanla ayrılmayı başardı. Bu sonucun ardından A Milli Takım beşinci maçında 12 puana ulaştı. Andorra ise beşinci maçında da puanla tanışamadı.
A Milli Takım, Andorra engelini aştı
Spor
A Milli Takım, tek kale oynadığı karşılaşmada Andorra'yı 89. dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle yıktı. Ay-yıldızlılar sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Son dakika haberi! EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçında Türkiye, sahasında Andorra'yı konuk etti.