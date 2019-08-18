Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları;

Bir düzensizlik karışıklıklar var. Kötü değiliz. Yaptığımız yatırımları tartışmamız lazım. Almanya'nın yatırımları çok fazla olur. Oyuncu çıkarmadıkları anda bir araya geliyorlar. Biz gelmiyoruz. Almanlar tartışırken konuyu tartışıyor. Biz birbirimizi tartışıyoruz.



Dünya Kupası'na giderken yalnızlık. Gelirken kalabalıktık. Taksim'e gelişteki erkeği kadını, yaşlısı genci herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Şu anda buna ihtiyaç var.



Bu ülkenin geleceğiyle ilgili planlar gerekiyor. Saha sonuçları iyi olmadığında anlatımda zorluklar yaşıyoruz. Almanya zaman zaman bocalıyordu. Yabancı oyuncuları alarak onları yetiştirdi ve iyi saha sonuçları almaya başladı.



Milli Takım kaptanı olarak futbolu bırakıp kursa gittiğimde, "Bana topla nasıl oynanacağını göster kursa alalım" dediler. Ben bu savaşları da verdim. Antrenörlük eğitimini ne çok kolay ne de zor yapmak lazım. Eğitimcilerin daha çok eğitilmeleri gerekiyor.

Kulüplerin yapısının değişmesi gerekiyor. Dernekler Kanunu'yla yönetiliyor. Sonuçtan giderek sebepleri bulmaya çalışıyoruz. Bursaspor altyapısı iyi kulüplerden bir tanesi. Ama sonuçları iyi değil. Bunlar yapılırken, bu kulübün güçlü olması lazım.

Orada bir sürü antrenör vardı. Atay Yurdakul, Ahmet Armutçu, Ergun Kantarcı vardı. Ben onun peşinden geldim. Tesadüfen kaleci oldum. Şimdi tesadüfen olmasını istemiyorum. Trabzon'da hala o alt yapı var. Hala bu işlere emek verenler var.

Bursa, Trabzon, Kocaeli, Sakarya, Adana şehirleri futbola müsait. Oradan çıkan eski oyuncu ve hocalar oraya model oluyor. Şimdi popüler, toplumda ilgi görüyor, para kazanıyor. Trabzon buna müsait. Biraz kaderine bırakıyoruz. Ahmet Suat'a teşekkür edilmesini istiyorum

Doğru yanlışları bütün kulüpler biliyor. Kısa zamanda başarı elde etmek için alt yapıma döneceğim demek taraftarı tatmin etmiyor. Daha önce de kariyerli oyuncular alındı ama karşılığı alınmadı. Ekonomik kriz gelince küçülmeye gidildi.

Şu anda sokak araları yok. Semtlerde sahalar olması lazım. Bu futbol için değil, yüzme için de olmalı. Mahallede sokakta oynadık. Çok büyük avantajlarını gördük. Taşlar üzerinde top yapmak kolay değil. Koordinasyonu, zekanızı geliştiriyor.

Yabancı oyuncu bana göre son maddedir. Çok oyuncu ürettiniz mi? Bunların sayısı fazla olduğunda getir yabancıyı göreyim o zaman. Sizde olmadığında ve yabancı getirdiğinizde oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Şu anda yerli oyunculara %23 şans veriyoruz. Yabancı sayısı kademeli olarak azaltılabilir.