ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta ana tablo ilk tur eşleşmeleri belli oldu.
Tek kadınlarda dünya 8 numarası ABD'li Serena Williams'ın, dünya 87 numarası Rus Maria Sharapova ile eşleştiği ilk tur maçları, 26 Ağustos'ta başlayacak.
ABD Açık'ta açılışı Serena Williams ve Sharapova yapacak
Anadolu AjansıSpor
Serena Williams ile Maria Sharapova ABD Açık ana tablo ilk tur mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
ABD Açık'ta ana tablo ilk turunda ABD'li Serena Williams ile Rus Maria Sharapova karşılaşacak.