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Abdullah Avcı'nın açıklamalarından satır başları;



Son 10 senede bu ülkede şampiyonluğa oynayan takımlar 2'şer defa beni istedi ve ben başka bir takımla son 3 sene şampiyonluğa oynadım. Ben bütün sınavları geçtim. Benim antrenörlüğüm sorgulanamaz.



20 senede, her kademede çalıştım. Emeklerimle bütün sınavları vererek buralara geldim. Sadece Beşiktaş takımı beni istemedi, ben de Beşiktaş'ı istedim.



2 galibiyetle her şey değişecektir. Performansımız sorgulanabilir. 20 senede Türk futbolunun tepesinden aşağısına kadar antrenörlüğüm sorgulanamaz.



Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşmem var. Türk futbolunun sorunu antrenör değiştirmek değildir. Biz yolumuza çalışarak, odaklanarak devam edeceğiz.