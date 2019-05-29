Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı oluyor.



Siyah beyazlılar, 1 haftadır yaptığı temaslarda sona geldi. Beşiktaş yönetimi, bugün yapılan son görüşmede 55 yaşındaki teknik adamla anlaşma sağladı.



Abdullah Avcı, yarın Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yapacağı toplantı ile kulübüne veda edecek.



Bu görüşmenin ardından Beşiktaş, Abdullah Avcı ile 3 yıllık anlaşmayı resmi olarak duyuracak.



Milli Takım’daki görevinin ardından 2014'ten bu yana Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük görevini üstelenen Abdullah Avcı’nın ekibi, bu sezon Spor Toto Süper Lig'i 67 puanla ikinci sırada tamamlamıştı.



Avcı yönetiminde 225 resmi maça çıkan turuncu-lacivertliler; 116 galibiyet, 68 beraberlik ve 41 mağlubiyet aldı.



55 yaşındaki teknik adam, 2011-2013 yılları arasında A Milli Takım Teknik Direktörlüğü yapmıştı.

