Transfer haberleri

Medipol Başakşehir, kulübü ile vedalaşan ve yardımcıları ile birlikte tesislerden ayrılan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a resmi imzası bekleniyor...

55 yaşındaki teknik adam ile Beşiktaş 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın en geç 1 Haziran'da yapılması bekleniyor.

AVCI'NIN MAAŞI TL ÜZERİNDEN

beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı ile Türk Lirası üzerinden anlaşma yaptı. 

Avcı, senelik 12 milyon TL karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN FUTBOL KARİYERİ