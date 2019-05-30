Medipol Başakşehir, kulübü ile vedalaşan ve yardımcıları ile birlikte tesislerden ayrılan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a resmi imzası bekleniyor...
55 yaşındaki teknik adam ile Beşiktaş 3 yıllık anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın en geç 1 Haziran'da yapılması bekleniyor.
AVCI'NIN MAAŞI TL ÜZERİNDEN
beIN Sports'un haberine göre, Beşiktaş yönetimi Abdullah Avcı ile Türk Lirası üzerinden anlaşma yaptı.
Avcı, senelik 12 milyon TL karşılığında 3 yıllık sözleşme imzaladı.
İŞTE ABDULLAH AVCI'NIN FUTBOL KARİYERİ