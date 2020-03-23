Abdurrahim Albayrak'ın corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır" denildi.



Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Albayrak'ın bir süredir devam eden şikayetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:



"İkinci başkanımız ve aynı teşhisle tedavisine başlanan değerli eşi Şükran Albayrak'ın tedavilerinin 6. gününde genel sağlık durumları olumlu seyretmektedir. Albayrak ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletirken her ikisinin de en kısa sürede sağlıklarına kavuşarak aramıza döneceklerine olan inancımızın tam olduğunu belirtmek isteriz."

İkinci Başkanımız Sn. Abdurrahim Albayrak'ın bir süredir devam eden şikâyetleri üzerine yapılan kontrollerinde koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkmıştır. pic.twitter.com/kZv3bTjcVf — G a l a t a s a r a y S K (@GalatasaraySK) March 23, 2020

FENERBAHÇE'DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Fenerbahçe Kulübü, yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı yayımladı.



Sarı-lacivertli kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; Abdurrahim Albayrak ile eşinin en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını ve iyi haberlerini almayı temenni ediyoruz. Birlikte Başaracağız" denildi.