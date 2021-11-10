Acun Ilıcalı'nın yeni sahibi olması beklenen Hull City takımı hakkında merak edilenler

Hull city takımı 1904 yılında İngiltere'de kurulmuştur. Takımın renkleri turuncu ve mavidir. Kulüp iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu’nda oynamaktadır. Armasında da bulunan kaplan sembolü aynı zamanda kulübün maskotudur.

En son 2016/2017 sezonunda Premier Lig’de mücadele eden Hull City o sezon 18.sırada bulunarak, Championship’e düşmüştür. İngiltere’nin köklü kulüplerinden olan Hull City şu anda Championship’de mücadele etmektedir. Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

HULL CİTY NERENİN TAKIMIDIR?

Hull City AFC isminde de geçtiği gibi Yorkshire ve Humber bölgesinde yer alan Hull şehrinin takımıdır. Kingston upon Hull veya yaygın olarak kullanılan kısa adıyla Hull, İngiltere ülkesinin kuzeydoğu sahillerine ana iki nehir olan Trent Nehri ve Yorkshire Ouse Nehrinin yarattığı Humber Halicinin kuzey kıyısında ve bu haliçe katılan Hull Nehri'nin ağzında Kuzey Denizi'nden 40 km içeride konumlanmıştır. Londra'nın 248 km kuzeyinde yer alan bölgededir.

BAŞARILARI

Hull City 1962 yılından beri bulunduğu FA Cup’ta 2013/2014 sezonunda Final oynamıştır. Finalde Arsenal’a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen maç uzatmalara gitmiş ve Hull City kaybetmiştir.



2014/2015 sezonunda FA Cup finalinden sonra Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanan Hull City, eleme turunda Belçika ekibi KSC Lokeren’e elenmiştir.

HULL CİTY'NİN 'EN'LERİ

Hull City tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu sol bek pozisyonundaki Andy Dawson’dur. 284 maça çıkan İngiliz oyuncu 7 gol ve 25 asist yapmıştır.



Hull City tarihinin en golcü oyuncusu İngiliz oyuncu Jarrod Bowen’dır. Bowen 131 maça çıkmış ve 54 gol atmıştır.

REKOR TRANSFERLER

Hull City’nin en çok bonservis bedeli ödediği 4 oyuncu;



Ryan Mason – 15.4 milyon Euro



Abel Hernandez – 12 milyon Euro



Kamil Grosicki – 9 milyon Euro



Shane Long – 8.5 milyon Euro



Hull City’nin rekor bedel ile sattığı 4 oyuncu ise;



Jarrod Bowen – 21.3 milyon Euro



Sam Clucas – 16.3 milyon Euro



Shane Long – 14.9 milyon Euro



Harry Maguire – 13.7 milyon Euro