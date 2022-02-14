Adana'da puanlar paylaşıldı (Adana Demirspor-Beşiktaş maç sonucu)

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 22:02 | Son Güncelleme : 14.02.2022 - 22:04
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş 1-1 berabere kaldı.
Yeni Adana Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlıların golü 31. dakikada Alex Teixeira'dan geldi.
42. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Balotelli'nin vuruşunda top ağlarla buluştu.
Ancak hakem Ali Şansalan, VAR incelemesinde önceki pozisyonda Ghezzal'e faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Ev sahibi Adana Demirspor, 90+2'de Samet Akaydın'la eşitliği yakaladı.
Adana Demirspor'un 90+5'te yine Akaydın'la bulduğu gol ise ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.
Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.