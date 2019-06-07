Adriano: Galatasaray maçında neler oldu anlayamadık, hakem Yıldırım da iyi bir gününde değildi ve dalgındı!

Sevilla ve Barcelona’da kazanmadık kupa bırakmayan Adriano, 2016-17 sezonunun en flaş transferlerinden biri olarak geldi Beşiktaş’a.

Siyah beyazlı takımdaki ilk yılında lig şampiyonluğu kupasını kaldıran Brezilyalı sol bek, üst düzey oyun zekasının yanı sıra benzersiz soğukkanlılığı ile ‘sakin güç’ tanımına en iyi uyan futbolcuydu. Beşiktaş’ta geçen 3 yılın ardından ülkesine dönme kararı alan Adriano, Türkiye’deki son röportajını Hürriyet’ten İsmail Er'e verdi. “İstanbul her zaman kalbimde yaşayacak” diyen 35 yaşındaki futbolcu, yeşil sahalara veda ettikten sonra teknik adamlığa başlayacağını belirterek, “Umarım bir gün Beşiktaş’a teknik direktör olarak dönerim” dedi.



"En iyi futbol oynayan takım bizdik"



Kendisinin de görev yaptığı son üç sezonda Türkiye’nin en iyi futbol oynayan takımının Beşiktaş olduğunu savunan Adriano, “İki yıldır şampiyonluğu kaçırmamıza gerçekten çok şaşırıyorum. Halbuki en iyi futbol oynayan takım bizdik. Özellikle bu sezon şampiyonluğa çok yaklaştık ama Galatasaray maçında her şey bitti. O maçta ne oldu anlamadık. Rakibin taç atışından bulduğu ilk gol sonumuz oldu. Orada ya hakem Bülent Yıldırım iyi gününde değildi ya da maçın heyecanına kendini kaptırdı, dalgındı. Ya da biz yeterli kalamadık. Ama sonuçta bir sıkıntı vardı” diye konuştu.

"Çin ve Katar'a gitmek istemedim"



Beşiktaş’tan ayrılan Şenol Güneş’in A Milli Takım’da başarılı olacağına yürekten inandığını ifade eden Adriano, “Güneş ilginç bir insan. Hem oynayanların hem de izleyenlerin keyif aldığı bir futbol oynatıyor” dedi.

Çin ve Katar’dan teklifler almasına karşın ülkesine dönmeye karar verdiğini Adriano, “Artık macera aramıyorum. Ailem ve yakınlarım Brezilya’da. Sao Paulo kentinde çok yetenekli gençler var. Onların başında tecrübeli bir isim olarak forma giymek istiyorum” ifadelerini kullandı...

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