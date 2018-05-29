Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda teknik direktör konusuna değinen Ağaoğlu, "Teknik direktör konusunda bu kadar ismin speküle edilmesi, toplum önüne çıkarılmasını doğru ve etik bulmuyorum. İsimleri gündeme getirilen antrenörlerin hepsi bir kıymet. Bu arkadaşların meslek onurları var. İsimleri teker teker gündeme gelip de bizim gündemimizde olmayan hocalardan camiam adına özür diliyorum. Yapılanı doğru bulmuyorum. Taraftara çok büyük saygım var. Ama bir kulübün başkanı günde binin üzerinde rahmetli annesine ağır hakaretlerle, ya da en masumanesi bela okunması, "Onu alırsanız Allah belanızı versin" deniyor. Bizim kültürümüzde ölüye rahmet okunur. Hiçbir menfaat beklemeksizin yönetimde yer alan isimlere hakaret etme hakkını bu ülkede kimse kimseye vermez. Bazılarının bir algı operasyonu olduğunu, bazı kaynaklardan yönetildiğini çok iyi biliyoruz. Camiamıza yakışmayan bir davranış. Oturduğumuz koltuk fahri bir koltuk. Bu tür hakaretlerle, yaklaşımlarla kulübün başkanına veya yönetim kuruluna ayar verebileceğinizi düşünüyorsanız çok büyük yanılgı içerisindesiniz. Bu külübün bir hocası olacaktır. En geç yarın veya Perşembe günü açıklanacaktır" dedi.

"BURAK'TAN FEDAKARLIK İSTEDİK"



Burak Yılmaz konusunda da açıklamalar yapan başkan Ağaoğlu, "Burak Yılmaz konusunda son noktayı koyan açıklamayı kulüp sitesinden yaptık. Burak, Sosa, Trabzonspor'un oyuncularıdır. Hiçbir kulüp bizle görüşmeden tasarruf kullanma hakları yoktur. Burak Yılmaz takımın kaptanıdır; ancak maliyeti yüksektir. Onunla devam etmek istediğimizi söyledik, fedakarlık istedik. Görüşmeler devam ediyor" dedi.