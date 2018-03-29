Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor başkanlığına aday olduğunu açıkladı (Ahmet Ağaoğlu kimdir?)
DHASpor
Trabzonspor’da 7-8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul öncesi Golf Federasyonu Başkanlığını da yürüten Ahmet Ağaoğlu adaylığını açıkladı.
Ahmet Ağaoğlu, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı yazılı açıklamada, “29-30 Mart tarihlerinde çoğunluk sağlanamadığı taktirde 7-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan Trabzonspor Kulübünün olağanüstü genel kurulunda kulübümüz başkanlığına aday olduğumu kamuoyuna saygılarımla arz ederim. Genel kurulumuzun kulübümüze ve camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Allah utandırmasın” ifadelerini kullandı.
AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?
Trabzon'da doğan Ahmet Ağaoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf oynamaya başladı, 2000 yılında Golf Federasyonu Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı. 25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu.
1993 yılında Sadri Şener başkanlığındaki Trabzonspor Yönetimi'nde idarecilik yapan Ağaoğlu 2000-2002 yılları arasında Özkan Sümer döneminde Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.