Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta maçında Hollanda’nın köklü ekibi Ajax ile karşılacak. Ajax-Beşiktaş maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

ntv.com.tr 21.09.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 12:17

Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması

Evinde Alman devi Borussia Dortmund'a 2-1 boyun eğen Beşiktaş bu kez Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Ajax C grubunda Dortmund ile zirveyi paylaşırken Beşiktaş’ın henüz puanı bulunmuyor.

Ajax ise ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u deplasmanda 5-1 yenerek turnuvaya flaş bir giriş yaptı.

AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş karşılaşması 28 Eylül Çarşamba günü saat 19:45’te (TSİ) Ajax’ın stadyumu Johan Cruyff Arena’da oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan yayınlanacak.

TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş’ta karşılaşma öncesi sakatlıkların çokluğu dikkat çekiyor. Alex Teixeira , N’koudou, Domagoj Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Mehmet Topal sakatlıkları bulundukları için maçta forma giyemeyecek

Ajax’ta ise Sean Klaiber, Davy Klassen, Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle takımlarını eksik bırakacaklar

Kaleci Onana ise doping cezasından dolayı forma giyemeyecek

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Atiba, Souza, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi, Larin

AJAX: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres

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