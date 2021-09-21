Ajax - Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Evinde Alman devi Borussia Dortmund'a 2-1 boyun eğen Beşiktaş bu kez Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Ajax C grubunda Dortmund ile zirveyi paylaşırken Beşiktaş’ın henüz puanı bulunmuyor.



Ajax ise ilk maçında Portekiz ekibi Sporting Lizbon’u deplasmanda 5-1 yenerek turnuvaya flaş bir giriş yaptı.



AJAX-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Ajax - Beşiktaş karşılaşması 28 Eylül Çarşamba günü saat 19:45’te (TSİ) Ajax’ın stadyumu Johan Cruyff Arena’da oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan yayınlanacak.



TAKIMLARIN EKSİKLERİ

Temsilcimiz Beşiktaş’ta karşılaşma öncesi sakatlıkların çokluğu dikkat çekiyor. Alex Teixeira , N’koudou, Domagoj Vida, Umut Meraş, Necip Uysal, Mehmet Topal sakatlıkları bulundukları için maçta forma giyemeyecek



Ajax’ta ise Sean Klaiber, Davy Klassen, Maarten Stekelenburg ve Zakaria Labyad sakatlıkları nedeniyle takımlarını eksik bırakacaklar



Kaleci Onana ise doping cezasından dolayı forma giyemeyecek



İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Atiba, Souza, Pjanic, Ghezzal, Batshuayi, Larin



AJAX: Pasveer, Mazouri, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Gravenberch, Berghuis, Tadic, Haller, Neres

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