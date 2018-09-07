NTV ekranlarında Sporun Not Defteri programına katılan TFF Başkan Vekili Ali Dürüst yabancı kuralıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dürüst, "4 sene evvel bu kuralı koyarken Türk futbolu adına uygun olacağını düşündük. Bu sezon sonunda bir düzenleme yapılacak. Kulüpler Birliği ile işbirliği halindeyiz. Bir çalışma yapılacak ve biz kulüplerin federasyonuyuz. Bundan sonra olacakla ilgili konuşmam doğru değil. Bir görüş birlikteliği sağlanmadı henüz. Kulüpler Birliği bir çalışam grubu kurdular kendi aralarında çalışıyorlar. Bizde alternatifler üzerinde çalışıyoruz. Bu kuralı revize edeceğiz. Devam mı edeceğiz, artacak mı, eksilecek mi göreceğiz" dedi.