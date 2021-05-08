Ali Koç: 12-15 puanımız hakem hatalarıyla heba oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Ali Koç "Ülkemizde, ülke futbolunda yaşananlar, gelişmeler, verilen kararlar, karar süreçleri baştan aşağı gözden geçirilmeli. Alper Pirşen çıktı, anlattı. Selahattin Baki birkaç kelime sarf etti. Konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ye sevk edilen ilk kişidir. Bize göre net bir kural hatası var. Normalde böyle bir itiraz varsa, inanmasanız da hakeme maç verilmez. Sizin mevcudiyetiniz bizim için. 12-15 puanımız hakem hatalarıyla heba oldu. Buraya tertemiz geldik. Tertemiz de devam edeceğiz. Trajikomik olaylar yaşanıyor" dedi.



Fenerbahçe Başkanı "Ali Koç diye bir hakem varmış. Bu hakem bizim U19 maçımıza atanıyor. Bu konu, çarşamba günü Antalya'da konu ediliyor. Duyduğumuz kadarıyla birileri serzenişte bulunuyor. O gece yarısı atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Bunun sonuna kadar üstüne gideceğiz. Ali Koç'u hakemlikten almıyorlar ama onu atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak sokak tabiriyle yemedi! Siz ne yapıyorsunuz arkadaş! 'O konuyu mevzu yapan takım ne kadar güçlü, Fenerbahçe de bir şey yapamıyor' mesajını mı hakemlere vermek istiyorsunuz. Hakem camiasında bu konu konuşuluyor. Ayıptır, utanç vericidir. Ali Koç maçı yönetirken neler düşünecek acaba? Arkadaşlara 'tepki için maça çıkmasak mı?' dedim. Arkadaşlarım uygun görseydi tepki vermek için maça çıkmamayı bile düşündüm. Bir yere kadar efendiliğimizi koruyabiliriz. İnsanın bir tane yüzü olur. Bizim yüzümüz bu. Gerçekten böyle bir şey olduysa rezalettir. Nihat (Özdemir) Bey siz gerçekten arayıp 'gerekeni yapın' dediyseniz; MHK Başkanı siz gerçekten atamayı yapan kişiyi görevden aldıysanız yazıklar olsun size" ifadelerini kullandı.

