Ali Koç: Fenerbahçe'nin üzerine oynanmaktadır

"Fenerbahçe üzerinde bazı oyunlar oynandığını, çelişkili kararlar verildiğini, algı operasyonları yapıldığını anlatmaya çalışmıştım" diye konuşan Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Alanyaspor karşılaşmasında yaşanan pozisyonlarla ilgili olaraksa, "Jailson'un pozisyonu penaltıysa, maçın sonundaki pozisyon net penaltıdır. Hakem ceza alanı içinde iyi pozisyonda. Bu penaltıyı görüp, verebilmesi gerekir. Diyelim ki göremedi, hakemlik zor bir meslek. Çok şükür ki 2 senedir teknoloji var, bunun amacı hatayı indirmek" diye konuştu.



VAR hakeminin bilerek çifte standart uyguladığını belirten Koç, "Net bir şekilde Fenerbahçe'nin üzerine oynanmaktadır. 3 Temmuz'da haklı kupamız nasıl alınmaya çalışıldığını tüm Türkiye gördü, bu sefer de muhtemel şampiyonluğumuzun önü kesilmeye çalışılıyor" dedi.



"Bu olay, sosyal, toplumsal, büyük olaylara sebebiyet verebilecek bir noktaya gelmiştir" diyen Koç, "Benim en büyük korkum da budur. Bizler çok büyük finansal sıkıntılar içinde iyi işler yapmaya çalışırken, bu yaşadıklarımızı kabullenmemiz söz konusu değildir, mümkün değildir" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe'nin sahipsiz olmadığını söyleyen Koç, "İnsanlar aptal değil. Bugün yaşananlar sürpriz olmamakla beraber, şok etkisi ile ileride yaşanacakların da habercisi olmaktadır. Futbolcuların alın teri, emekleri yenmektedir. Bu düzen, bu şekilde gidemez. Korkarım ki çok daha vahim olaylara sebebiyet verecek bu gidişat." dedi.



Ali Koç sözlerini, "Bu böyle gitmez, gidemez" diyerek noktaladı.

