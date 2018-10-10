Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Koç'un saat 14.00'te kulüp
televizyonunda canlı yayına katılıp, güncel konularda kamuoyunu bilgilendireceği
aktarıldı.
Ali Koç, 3 futbolcunun kadro dışı bırakılması ve teknik heyette bazı çalışanlarla
yolların ayrılması konularına bu yayında açıklık getirecek.
SİSTEMİ DEĞİŞTİRİYOR
Türkiye gazetesinden Emin Uluç'un haberine göre, her fırsatta idmanlara gitme kararı alan Koç, taraftarla arasına da mesafe koyacak. Başkanın, iyi niyetle girdiği diyalogların sosyal medyada yayınlanmasından rahatsız olduğu belirtiliyor.
Haberde, görevden alınan hocaların savunmasını ise Aykut Kocaman'ın yapacağına yer verildi.