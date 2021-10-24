Ali Koç: Taraftarın tepkisi gayet normal

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyaspor yenilgisi sonrası taraftarların tepkisini haklı bulduğunu söyledi.

"TARAFTAR SONUÇTA HAKLI"

Maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Koç, protestolarla ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Gayet normal tepkileri. Bu seneye çok büyük umutlarla başladık. Taraftar da bunun bilincinde ve sevincindeydi. Tabii şimdi acaba yine benzer sıkıntıları yaşayacağımız bir sezona mı girdik düşüncesi içinde olmaları... Tabii bu kötü gidişatlarda da köşede bekleyip taraftar psikolojisini körükleyip olumsuz alanlara çekmeye hazır bize özel bir durum da var ama taraftar sonuçta haklıdır burada."

"OYUNCULAR ÖZÜR DİLEMEK İÇİN GİTTİ"

Fenerbahçe Başkanı, tribünlere giden oyuncuların ıslıklanması için de şunları söyledi: "Taraftarımız oyuncularımız onlara gitmesine de tepki gösterdi yine haklı olarak. Ben şahsen anlam veremedim. Ama onlar da aslında alkışlama, özür dileme mahiyetindeydi. Geçen hafta havaalanına gelmelerinden çok etkilendiler, özellikle ilk defa Fenerbahçe'ye gelen oyuncular. Bununla beraber bugün de yoğun bir maç öncesi destek vardı, maç içinde de vardı. Onlar aslında taraftarı alkışlamaya gittiklerinde özür dilemeye gittiler ama bence bir nebze manasızdı. Taraftarın haklı tepkisini başka yerlere çekti."