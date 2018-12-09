Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe, İstanbul’a takım otobüsüyle döndü.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Akhisarspor maçının ardından soyunma odasına inerek, futbolculara İstanbul'a otobüsle döneceklerini söyledi. Maçtan önce hava yoluyla önce İzmir’e oradan da takım otobüsüyle Manisa’nın Akhisar ilçesine gelen sarı-lacivertliler, aldıkları mağlubiyet sonrası İstanbul’a karayoluyla gidecek.
Başkan Ali Koç’un stattan ayrılmasının ardından futbolcular da otobüse binerek yola çıktı. Sportif Direktör Damien Comolli de takım otobüsünde yer aldı.
FENERBAHÇE KAFİLESİ İSTANBUL'A GELDİ
Sarı lacivertli kafile, saat 02.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne geldi. Yaklaşık 30 sarı lacivertli taraftar, tesislere gelerek oyunculara, teknik heyete ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi. "Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor" tezahüratlarında bulunan taraftarlar, sportif direktör Damien Comolli'yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal'ın yeniden göreve getirilmesini istedi.
Yoğun güvenlik önlemleri altında Manisa'dan İstanbul'a gelen Fenerbahçe kafilesi, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde de spor şubeden gelen polislerin güvenlik önlemleri altında tesislere giriş yaptı.