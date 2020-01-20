Ali Koç: Türk futbolu her anlamda çökmüş vaziyette

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, TRT SPOR canlı yayınında konuşuyor.

Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

"Anlatacak çok şey var. Ben zor soruları severim. Bu sistem devam etmeyecek. Bu sistem çökecek. Bugün oyun oynanırken kural değişmez diyenler, o zaman ne diyecek.



Buradaki esas amacımız Türk futbolunun finansal sıkıntıları, yeniden yapılandırma süreci, bizim neden buna karşı olduğumuz ve Fenerbahçe Kulübü'nün genel bakış açısını anlatmak.

Türk futbolu finansal açıdan çökmüştür.

Türk futbolu her anlamda çökmüş vaziyette. Federasyonun yönetiliş biçimi açısından, kulüplerin yönetilmesi açısından, finansal anlamda, gençlere verilen süre, spor medyası, bütün değer zincirlerinin baştan aşağı yapılanması lazım.

Limitler açıklanmadığı için har vurup harman savurmadık. İki sezonda 94 milyon zarardan 71 milyon Euro'ya indik. Biz de farkındayız. Talimatname olmasa da önlemlerimizi alacaktık.



1.5-2 milyona sol bekimi alacağım. Şampiyonluk ihtimalimi artıracağım. Yapamıyorum. Eldekileri de çıkaramıyorum, alamam diye.



Talimatname kesinlikle olmak zorunda, bizim derdimiz bu değil. Ama futbolun ruhunu anlamak lazım. Biz bütçemizi azaltacağız, buna rağmen takviye yapacağız ama UEFA bana bu imkanı verirken şu an bu imkan bize verilmiyor."