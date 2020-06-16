Almanya'da şampiyon Bayern Münih

Almanya Ligi Bundesliga'da Bayern Münih şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi, ligde kalma mücadelesi veren Werder Bremen'i deplasmanda 1-0 yendi şampiyonluk serisini 8'e çıkardı.



Bayern Münih'i Robert Lewandowski, 43. dakikada 1-0 öne geçirdi. Maçtan galip ayrılan Bayern Münih, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Hansi Flick'in ekibi üst üste 8.

toplamda da 30. şampiyonluğuna ulaştı.



30. ŞAMPİYONLUK



Bundesliga'da 30. şampiyonluğa ulaşan Bayern Münih en yakın takipçisi ve 9 kupalı Nürnberg'e 21 fark attı. Ligde en son 2011-2012 sezonunda mutlu sona ulaşan 3. Borussia Dortmund'un ise 8 şampiyonluğu bulunuyor.