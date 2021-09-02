Alpaslan Öztürk ilk kez A Milli Takım formasını giydi

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde G Grubu’ndaki dördüncü maçında Karadağ ile 2-2 berabere kaldı.



Galatasaray’ın kadrosuna dahil ettiği Alpaslan Öztürk, Karadağ maçında ilk kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.



82. dakikada Okay Yokuşlu’nun yerine oyuna giren Alpaslan Öztürk, stoper bölgesinde görev yaptı.



ALPASLAN ÖZTÜRK KİMDİR?



16 Temmuz 1993 doğumlu futbolcu Alpaslan Öztürk, Belçika’nın Antwerp şehrinde dünyaya geldi.



Aslen Ardahanlı 28 yaşındaki futbolcu Alpaslan Öztürk yengeç burcudur.



2015 yılında eski manken, Ebru Şancı ile evlendi.



Alpaslan Öztürk, kariyerine Beerschot Kulübü'nde başladı. Daha sonrasında Birmingham City'de 2 yıl top koşturan Öztürk, Belçika'ya geri döndü ve 2013 yılında Standard Liege'ye imza attı.



Belçika ve Türkiye milli takımlarının çeşitli alt takımlarında forma şansı bulan Alpaslan Öztürk, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.



2017'de ElazığSpor'a imza atan Öztürk, 2018'de İzmir'in ekibi Göztepe'yle sözleşme imzaladı. 3 yıl burada oynayan 27 yaşındaki stoper, sözleşmesi bittikten sonra Süper Lig devlerinden Galatasaray'la ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.



1.86'lık defans oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.

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