Altay - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? (Beşiktaş'ın kadrosunda 10 eksik)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşması öncesi zorlu bir mücadeleye çıkacak Beşiktaş, Altay karşısında moral arayacak.



Ligin 6. haftasında Adana Demirspor ile yaptığı maçta 3-0 öne geçen Beşiktaş, rakibinin gollerine engel olamayınca sahadan 3-3 berabere ayrıldı.



SÜPER LİG PUAN DURUMU



Beşiktaş, Süper Lig'de 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan toplarken, son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Altay 4 galibiyet ve 2 yenilgiyle 12 puan elde etti.



SÜPER LİG FİKSTÜR



Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'deki 3. deplasman maçına çıkacak. Sezonun ilk dış saha mücadelesinde Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'u ise 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.



Sakatlığı bulunan Batshuayi, Ghezzal, Larin, Welinton, Vida, N’Koudou, Teixeira, Mehmet Topal ve Necip'in yanı sıra kırmızı kart cezalısı Rosier forma giyemeyecek.



Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde 16 futbolcu yer aldı.



MUHTEMEL 11



Beşiktaş: Ersin, N'Sakala, Atiba, Serdar Saatçi, Rıdvan, Souza, Gökhan, Pjanic, Salih, Kenan, Güven



İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Rodriguez, Eren, Rayan ve Pinares görev yapamayacak.