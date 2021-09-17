Altay - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? (Süper Lig'de 18 sezon sonra İzmir derbisi heyecanı)

Göztepe ve Altay'ın 2002-2003'te Süper Lig'den düşmesinin ardından 2003-2004'ten 2010-2011'e kadar Süper Lig'den uzak kalan İzmir, 2011-2012'de Bucaspor'la 1 sezon Süper Lig'de temsil edildi.



2017-2018'den itibaren Göztepe ile tekrar Süper Lig'de boy gösteren İzmir kenti, Altay'ın da 18 yıl sonra Süper Lig'e dönmesiyle bu sezon Süper Lig'de 2 takımla yer alıyor.

ALTAY İLE GÖZTEPE PROFESYONEL LİGLERDE 57. RANDEVUDA



Şimdiye kadar 23'ü Süper Lig olmak üzere 27 kez aynı ligde yer alan Altay ile Göztepe, liglerde 56 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda Altay'ın 22, Göztepe'nin 13 galibiyeti bulunurken, 21 maç da berabere tamamlandı.



Altay'ın 67 golüne karşılık Göztepe 48 gol kaydetti.

İLK MAÇTA GÜRSEL AKSEL'İN GOLÜYLE GALİP GÖZTEPE

Profesyonel liglerde ilk kez 1959-1960 sezonunda Süper Lig'de karşılaşan iki ekipten Göztepe, Alsancak Stadı'nda Altay'ı 3-1 mağlup etti. O günkü müsabakada fileleri 2 kez havalandıran Gürsel Aksel, rekabette ilk golü atan isim olurken, sarı-kırmızılı ekibin diğer golünü Rahmi Kaleci kaydetti. Altay'da Ahmet Kulaksız'ın golü mağlubiyete engel olamadı.

İki takımın son olarak 2014-2015'te TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 18 Şubat 2015'te oynadığı ve 2-2 biten karşılaşmada halen Göztepe forması giyen Halil Akbunar sarı-kırmızılı ekip adına 1 gol kaydetmişti.

Daha önce liglerde çıktıkları 56 müsabakanın 33'ünü Alsancak, 23'ünü Atatürk Stadı'nda oynayan iki takım Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda ilk kez karşılaşacak.

Altay ile Göztepe arasındaki müsabaka bugün saat 20.00'de başlayacak.

BAŞKANLAR BULUŞTU

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) önderliğinde, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda bir araya geldi.

Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu: "Bu maçta kesinlikle kazanan İzmir olacak. Skorun iki kulüp için de hiçbir önemi olmayacak"

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil: "Bu maçta yenen olacak, yenilen olacak, belki berabere kalacağız sonra lig devam edecek. Mühim olan artık İzmir kulüplerinin oluşturduğu ortam"