American Hospital The Bodrum Cup’ta bu yıl rota yangın bölgeleri

Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklılarını Bodrum’da bir araya getiren uluslararası deniz festivali American Hospital The Bodrum Cup, 33. yılında yelkenlerini yangın bölgelerinde açacak.

Yarışlarda, yarışmacılar ve yelken meraklıları yangında zarar gören bölgelerden oluşturduğu rotasında çeşitli etkinlikler düzenleyerek yangınlardan olumsuz etkilenen işletmelere destek olacak; yangının söndürülmesinde emeği geçen kahramanlar için saygı gösterisinde bulunacak. Açılış ve kampana töreni 18 Ekim’de gerçekleşecek, 19 Ekim günü başlayacak yarışlar 23 Ekim’de sona erecek.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda, yerel kurum temsilcileri 18-23 Ekim tarihleri arasından gerçekleşecek etkinlikler çerçevesinde çeşitli katkılar sunacaklarını paylaştı.



“BU YIL ÇOK ÖNEMLİ BİR MİSYON ÜSTLENİYOR”



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, toplantının başlangıcında bu yılki yarışlara dair görüşlerini şöyle aktardı:

“American Hospital The Bodrum Cup’ın geçen yıl pandemi nedeniyle verilen aradan sonra tekrar hayata geçiyor olması, hepimiz için bir umut. Son dönemde yaşadığımız afetlerden dolayı toplumda karamsarlık söz konusu. Umutları canlı tutmak için bu tür faaliyetler ve benzeri çalışmalar çok önemli. Komitenin bu seneki hedefi yangın bölgesine dikkat çekmek. Kissebükü, Mazı, Çökertme bölgelerinde bütün deniz ve yarış tutkunları ile birlikte olacağız. Yangın nedeniyle bölge ekonomisi büyük zarar gördü. Özellikle turizm, Bodrum genelinde bir travma yaşadı. Rezervasyon iptallerimiz oldu, Bodrum’da tatilini yapmakta olan insanlar geri döndü. Tekrar bölgeye dikkat çekecek etkinliklere ihtiyacımız var. "

YELKEN YARIŞI OLMANIN ÖTESİNDE BİR MİSYON



Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, yarışların yelken yarışı olmanın üstünde bir misyon üstlenmiş durumda olduğuna işaret ederek, "Bunu sağlayan 75 kişilik bir organizasyon komitemiz var. Tamamen Bodrum’a değer katan ve gönüllü çalışan iş insanlarından oluşuyor. Yelken yarışı uluslararası standartlarda kendini geliştirirken bölgenin tanıtımıyla ilgili de önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu organizasyonu hep birlikte daha iyiye götürmenin sadece Muğla için değil ülkemiz için de büyük yarar sağladığı kanaatindeyiz." dedi.

Uysal, organizasyonun 33. yılında yangın bölgesinde gerçekleştirilmesine değinerek sözlerine devam etti:



"Yangın bölgesinde tüm yerel kurumlarımızın ne kadar büyük çaba gösterdiğine hepimiz tanık olduk. Orada isimsiz kahramanlar diyebileceğimiz bir operasyon oldu. Türkiye’nin aynı anda birçok yerinde yangınlar yaşandı ve birçok yerde olduğu gibi burada da inanılmaz bir gayret vardı, insanlar kurumlarla bir olarak çok güzel bir dayanışma örneği sergiledi. Biz de bu dayanışmayı devam ettirmek istiyoruz. Yangın sırasında fiziki olarak destekte bulunan herkesle tek tek el sıkışmak ve gözlerinin içine bakarak teşekkür etmek istiyoruz.”