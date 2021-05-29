Anadolu Efes EuroLeague Final Four'da finale yükseldi (Anadolu Efes-Barcelona finali)

son dakika haberi! THY Euroleague'de Final-Four heyecanı CSKA Moskova - Anadolu Efes maçıyla başladı.



Köln'deki Lanxess Arena'nın ev sahipliği yaptığı Final Four'un ilk karşılaşmasında son finalistler karşı karşıya geldi.



Sezonun en skorer iki takımın mücadelesinde maça iyi başlayan Anadolu Efes oldu. İlk çeyrekte üçü Rodrigue Beaubois'dan olmak üzere 5 üçlük isabeti bulan temsilcimiz, farkı çift hanelere kadar çıkardığı ilk periyodu 25-15 önde geçti.



İkinci çeyrekte CSKA Moskova Will Cyburn'ün birebir oyunlarıyla sayılar üretirken, Ergin Ataman'ın ekibi yıldız skorerleriyle yanıt verdi. Shane Larkin ve Vasilije Micic'in sayıları Efes'i önde tuttu. Çeyrek sonunda Sertaç Şanlı'nın sayılarıyla Efes devreye 49-37'lik üstünlükle girdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında da Vasilije Micic rüzgarı esti. Rakibin hücum düzenini savunmasıyla bozan Efes, sezonun MVP'si Micic'in önderliğinde farkı 21 sayıya kadar çıkardı. Sertaç'ın boyalı alandan gelen sayılarıyla Efes son periyoda 16 sayılık farkla geçti.(55-71)



Son on dakikaya hızlı başlayan CSKA Moskova üst üste bulduğu isabetlerle farkı 10 sayı çekti. Rus temsilcisi, Anadolu Efes'in hücumda ritim kaybı yaşadığı bölümde maça ortak oldu. Micic'in 5 faulle oyun dışı kaldığı son 3 dakikada fark 3 sayıya kadar indi. Nefes kesen son saniyelerde CSKA'nın boş döndüğü hücumun devamında 7.8 saniye kala Shane Larkin çizgiden 2'de 1 ile ayrıldı.(86-88) Mola dönüşü CSKA hücumunda Clyburn'ün üç sayılık atışı isabetli olmadı ve ribauntu çeken Larkin kendisine yapılan faulle bir kez daha çizgiye gitti. Bir kez daha 2'de 1 isabet bulan yıldız oyuncunun sayısıyla Efes maçı 89-86 kazanarak adını finale yazdırdı.



Günün diğer müsabakasında Barcelona, AX Armani Exchange Milan'ı yenerek Anadolu Efes'in rakibi oldu.

30 Mayıs Pazar:



18.30 Üçüncülük maçı

21.30 Final karşılaşması



ANADOLU EFES'İN 4. KEZ FINAL-FOUR KARNESİ

Anadolu Efes, 1958'den bu yana düzenlenen Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda Final Four'da oynadığı 2000 ve 2001'de üçüncü oldu, 2019'da ise ikincilikle yetindi.