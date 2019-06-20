Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko karşılaşmasının ardından şampiyon belli olacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonun şampiyonu, 21 Haziran Cuma günü Anadolu Efes’in sahası Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak yedinci maçın ardından belli olacak.

Tarih: 21 Haziran Cuma

Saat: 20.00

Kanal: TRT Spor



Salon: Ülker Spor ve Etkinlik



Hakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon, Osman Sinan İşgüder





Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Ali Muhammed 11, Melih Mahmutoğlu 10, Kalinic 10, Melli 14, Ahmet Düverioğlu 8, Sinan Güler, Datome, Guduric 21



Anadolu Efes: Micic 12, Larkin 16, Simon 12, Moerman 7, Dunston 11, Ahmet Buğrahan Tuncer 9, Doğuş Balbay, Sertaç Şanlı, James Metecan Birsen, Onuralp Bitim, Yiğitcan Saybir 2, Ömer Can İlyasoğlu



1. Periyot: 17-14



Devre: 38-36



3. Periyot: 53-52



Beş faulle çıkan: 36.53 Simon (Anadolu Efes)



ANADOLU EFES, 9 SEZONDUR ŞAMPİYONLUĞA HASRET



Anadolu Efes, ligde 9 sezondur şampiyon olamıyor.



Adını 2011-2012 sezonunda Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen, Süper Lig'de geride kalan 52 sezonda 13 kezle en fazla şampiyonluk elde eden takım konumunda bulunuyor.



1978-1979 , 1982-1983, 1983-1984, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 ve 2008-2009 sezonunda şampiyonluk yaşayan Anadolu Efes, son 9 sezonda lig şampiyonluğu kupasını müzesine götüremedi.



Lacivert-beyazlı takım, yarın rakibini yenmesi durumunda hem 9 sezonluk şampiyonluk hasretini sonlandıracak hem de şampiyonluk sayısı rekorunu geliştirerek 14'e çıkaracak.

FENERBAHÇE, SERİYİ SÜRDÜRME HEDEFİNDE



Ligde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serisini sürdürmek için mücadele edecek.



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyon olan sarı-lacivertli takım, yarınki maçta Anadolu Efes'i yenmesi halinde şampiyonluk serisini 4 sezona çıkaracak.



Fenerbahçe Beko, mutlu sona ulaşması durumunda Süper Lig'de 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan 3. takım olacak.



1969-1970, 1970-1971, 1971-1972 ve 1972-1973 sezonlarında İTÜ, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 ve 2004-2005 sezonlarında ise Anadolu Efes üst üste 4 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.



ATAMAN, 4. ŞAMPİYONLUĞU KOVALIYOR



Anadolu Efes'in tecrübeli başantrenörü Ergin Ataman, kariyerindeki 4. Süper Lig şampiyonluğunu hedefliyor.



Anadolu Efes'in başında 2008-2009, Beşiktaş ile 2011-2012 ve Galatasaray'ı çalıştırırken 2012-2013 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Ataman, yarın Fenerbahçe Beko karşısına Basketbol Süper Ligi'nde 4. kez mutlu sona ulaşmak için sahaya çıkacak.



OBRADOVİC, MAHMUTİ VE BATURALP'İ GEÇMEK İÇİN SAHADA



Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli başantrenörü Zeljko Obradovic, 5. kez Süper Lig şampiyonu olmak istiyor.



Sarı-lacivertli takımın başında 4 şampiyonluğu bulunan Sırp başantrenör, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı başantrenör konumunda.



Sarı-lacivertli ekiple 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında şampiyonluk yaşayan Obradovic, takımının yarınki maçı kazanması durumunda 5. kez mutlu sona ulaşacak.



Obradovic, 5. şampiyonluğa ulaşırsa Süper Lig'de 4 şampiyonluğu bulunan Oktay Mahmuti ile Mehmet Baturalp'i geride bırakacak. Tecrübeli başantrenör, kupayı kaldırması durumunda, ligde 6 şampiyonluğu bulunan Aydın Örs ve 7 kez mutlu sona ulaşarak rekoru elinde bulunduran Aydan Siyavuş'a bir adım daha yaklaşacak.



OBRADOVİC'İN GÖZÜ MAHMUTİ'NİN REKORUNDA



Fenerbahçe Beko yarın Süper Lig şampiyonu olursa başantrenör Obradovic de adını Türk basketbol tarihine yazdıracak.



Sarı-lacivertli ekibin başında önemli başarılar elde eden Sırp çalıştırıcı, bu sezon da şampiyonluk yaşaması durumunda 4. kez üst üste mutlu sona ulaşmış olacak.



Obradovic, öğrencilerinin kupayı kaldırması durumunda, Süper Lig tarihinde en fazla üst üste şampiyon olan teknik adam rekorunu egale edecek.



Lig tarihinde üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayan tek antrenör durumundaki Oktay Mahmuti, adını Anadolu Efes olarak değiştiren Efes Pilsen ile 2001-2002 sezonundan itibaren 4 sezon üst üste mutlu sona ulaşmıştı.





FİNAL SERİSİ ALTINCI MAÇI: ÜÇ SAYILIK BASKETLER FARKI BELİRLEDİ

Karşılaşmayı 16 sayı farkla kazanan Fenerbahçe Beko, 3 sayı çizgisinin gerisinden daha iyi bir isabet oranı yakaladı.



Sarı-lacivertli takım, Anadolu Efes'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 8 baskete karşılık dış atıştan 14 basket üretti.



Fenerbahçe Beko, rakibine serbest atış çizgisinden isabette 17-7, ribauntta da 39-26 üstünlük kurdu.



KENARDAN GELEN GUDURİC'DEN 21 SAYI

Fenerbahçe Beko'da kenardan gelerek 21 sayı üreten Marko Guduric, maçın en skorer oyuncusu oldu.

Mücadeleye ilk 5 başlamayan Guduric, sonradan oyuna girerek 23 dakika sahada kaldı. Sırp basketbolcu, karşılaşmayı 21 sayıyla tamamladı.



Müsabakada 6 ribaunt alıp, 1 de asist yapan Guduric, maçın kazanılmasında önemli rol oynadı.



FENERBAHÇE'DE BENZER SKOR DAĞILIMI



Sarı-lacivertli takımda süre alan 9 basketbolcudan 7'si skora katkı verirken 6'sı çift haneye ulaştı.



Fenerbahçe Beko'da Guduric 21, Nicolo Melli 14, Kostas Sloukas ve Ali Muhammed 11'er, Melih Mahmutoğlu ve Nikola Kalinic 10'ar sayı üretti.

Ev sahibi takımda skor üreten ve tek hanede kalan tek isim 8 sayıyla Ahmet Düverioğlu oldu.



BUĞRAHAN'DAN EKSTRA KATKI



Anadolu Efes'te play-off final serisinde fazla süre alamayan Buğrahan Tuncer, 6. maçta etkili bir performans sergiledi.



Fenerbahçe Beko ile oynanan play-off final serisinin ilk 5 maçının 2'sinde süre alan Buğrahan, toplamda 9 dakika 38 saniye sahada kaldı.



Süre bulduğu bölümde sadece 3 sayı üretebilen Buğrahan, serinin 6. maçında daha iyi bir grafik çizdi. 26 yaşındaki skorer oyun kurucu, bu maçta ise 20 dakikaya yakın sahada kaldı ve 9 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.



İKİ KEZ ANONS YAPILDI



Müsabakada ev sahibi taraftarların sebep olduğu olaylar nedeniyle iki kez anons yapıldı.



Sarı-lacivertli taraftarların maçın 2. periyodunda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a küfürlü tezahüratta bulunması nedeniyle hakemler anons yaptırdı.

Karşılaşmadaki ikinci anons ise 3. periyodun sonunda geldi. Üç sayılık basket bulan Anadolu Efesli Krunoslav Simon'a saha kenarındaki bazı taraftarlar yakın mesafeden tepki gösterdi. Hakemler, bunun üzerine bir kez daha anons yapılmasına hükmetti.

13. RANDEVU



Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, bu sezon 13. kez karşı karşıya geldi.

THY Avrupa Ligi'nde 3 kez karşılaşan iki takım, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi normal sezonunda 2, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise birer kez mücadele etti.



İki ekip, Süper Lig play-off final serisinde ise 6. maçı oynadı.

Bu karşılaşmaların 7'sinde Anadolu Efes sahadan galip ayrılırken, 6 müsabakayı ise Fenerbahçe Beko kazandı.