Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 11:25
Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.
Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.
Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Karşılaşma beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.
''BENCİL OLSAYDIM DAHA İYİ YERLERE GELİRDİM''