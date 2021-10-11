Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, hangi kanalda? (THY Euroleague 3.hafta maçı)

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'le deplasmanda karşılaşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 11.10.2021 - 11:25

Anadolu Efes - LDLC ASVEL maçı ne zaman, hangi kanalda? (THY Euroleague 3.hafta maçı)

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Geçen sezonun şampiyonu , Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.

Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.

Astroballe Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma  beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.

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