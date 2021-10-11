Geçen sezonun şampiyonu Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 2021-2022 sezonuna kötü bir başlangıç yaptı. İlk maçında Real Madrid'e deplasmanda 82-69 yenilen lacivert-beyazlı ekip, CSKA Moskova'ya ise evinde 100-96 mağlup oldu.



Bu sezona iyi bir başlangıç yapan ASVEL ise Zalgiris Kaunas'ı 88-76 ve ALBA Berlin'i 71-67 yendi.

Astroballe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşma beIN SPORTS HABER'den şifresiz yayınlanacak.

''BENCİL OLSAYDIM DAHA İYİ YERLERE GELİRDİM''