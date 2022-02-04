Anadolu Efes çift maç haftasını kayıpsız kapattı

Anadolu Efes'in Euroleague'deki yükselişi başladı. CSKA Moskova deplasmanından galibiyetle dönen son şampiyon, sahasında ASVEL'i 78-72 yenerek çift maç haftasını kayıpsız kapattı.



İlk devrede rakibinin sert savunmasına çözüm üretemeyen Efes, üçüncü çeyrekten itibaren kontrolü ele aldı. Karar bölümüne 4 sayılık avantajla giren Lacivert-Beyazlılar, farkı koruyarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.



Anadolu Efes'ta maça damga vuran isim Shane Larkin'di.



19 sayı ve 8 asistle hücum yükünü sırtlayan yıldız guard, 4 top çalmayla savunmada da fark yarattı.



23'üncü maçında 12'nci galibiyetini alan Efes, gelecek hafta Olimpiakos deplasmanına çıkacak.



Anadolu Efes: 78 - LDLC ASVEL: 72

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya), Rain Peerandi (Estonya)



Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 10, Simon 14, Singleton 4, Pleiss 12, Micic 7, Dunston 9, Bryant, Moerman 3



LDLC ASVEL: Jones 13, Knight 21, Kahudi, Risacher, Gist 4, Lacombe 6, Strazel 13, Antetokounmpo 2, Fall 6, Osetkowski 7



1. Periyot: 15-16

Devre: 32-36

3. Periyot: 54-50