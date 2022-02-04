Anadolu Efes çift maç haftasını kayıpsız kapattı

Haberler - Ntvspor 04.02.2022 - 22:58
Anadolu Efes'in Euroleague'deki yükselişi başladı. CSKA Moskova deplasmanından galibiyetle dönen son şampiyon, sahasında ASVEL'i 78-72 yenerek çift maç haftasını kayıpsız kapattı.
İlk devrede rakibinin sert savunmasına çözüm üretemeyen Efes, üçüncü çeyrekten itibaren kontrolü ele aldı. Karar bölümüne 4 sayılık avantajla giren Lacivert-Beyazlılar, farkı koruyarak üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Anadolu Efes'ta maça damga vuran isim Shane Larkin'di.
19 sayı ve 8 asistle hücum yükünü sırtlayan yıldız guard, 4 top çalmayla savunmada da fark yarattı.
23'üncü maçında 12'nci galibiyetini alan Efes, gelecek hafta Olimpiakos deplasmanına çıkacak.
Anadolu Efes: 78 - LDLC ASVEL: 72
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Anne Panther (Almanya), Rain Peerandi (Estonya)
Anadolu Efes: Larkin 19, Beaubois 10, Simon 14, Singleton 4, Pleiss 12, Micic 7, Dunston 9, Bryant, Moerman 3
LDLC ASVEL: Jones 13, Knight 21, Kahudi, Risacher, Gist 4, Lacombe 6, Strazel 13, Antetokounmpo 2, Fall 6, Osetkowski 7
1. Periyot: 15-16
Devre: 32-36
3. Periyot: 54-50