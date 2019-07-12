Yeni sezona yönelik iddialı bir kadro kurmak isteyen FC Barcelona, yaz transfer dönemindeki beşinci transferini gerçekleştirdi.

Barcelona, Atletico Madrid'in 28 yaşındaki Fransız yıldızı Antoine Griezmann'ı serbest kalma bedeli olan 120 milyon euro'yu ödeyerek renklerine bağladı.

SERBEST KALMA BEDELİ 800 MİLYON EURO



Katalan ekibi ile 2023/24 sezonuna kadar sürecek kontrata imza atan oyuncunun serbest kalma bedeli ise 800 milyon Euro olarak belirlendi.



ATLETİCO MADRİD GRİEZMANN TRANSFERİNDE MAHKEMEYE GİDİYOR



Atletico Madrid, Griezmann transferinin 200 milyon Euro'dan 120 milyon Euro'ya düşürülmeden önce tamamlandığını ve mahkemeye gideceklerini açıkladı. Madrid ekibi 80 milyon Euro daha talep ediyor.

EN PAHALI 5'İNCİ TRANSFER OLDU

Griezmann ayrıca futbol tarihinde, Neymar (222 milyon euro), Kylian Mbappe (180 milyon euro), Joao Felix (126 milyon euro) ve Philippe Coutinho'dan (120 milyon euro artı başarıya bağlı 40 milyon prim) sonra en pahalı 5. transfer oldu.

Madrid temsilcisi ile 257 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 133 gol, 50 asistlik bir performansa imza atmıştı.

Griezmann, 2014-15 sezonunun başında Real Sociedad'tan transfer olduğu Atletico Madrid forması ile 1 Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.

Griezmann, Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşadı.