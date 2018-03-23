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Antoine Griezmann transfer tarihini açıkladı

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Transfer döneminin gözdesi Antoine Griezmann, Dünya Kupası'ndan önce karar vereceğini söyledi.

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Atletico Madrid'in yıldız oyuncusu Antoine Griezmann'ın adı Barcelona ile anılmaya devam ediyor.

Griezmann, Fransa Milli Takımı'nın Kolombiya ve Rusya oynayacağı hazırlık maçları öncesinde geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncu, "Önümüzdeki sezon nerede olacağım bu yaz Dünya Kupası'ndan önce belli olacak" dedi.

Önümüzdeki aylarda geleceği hakkında daha net bilgiler olacağını belirten 27 yaşındaki golcü, "Rusya'ya transfer endişesi olmadan seyahat etmek" istediğini söyledi.

İspanya basınında yer alan haberlere göre; Madrid kulübünün CEO'su Miguel Angel Gil Marin, Griezmann'ı takımda tutmak için yılda 20 milyon Euro'luk bir teklif hazırlayacağı belirtiliyor.

Atletico ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunan Griezmann için Barcelona 100 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu konuşuluyor.

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