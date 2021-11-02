Antwerp - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi D grubunda Antwerp karşısına çıkacak. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.

Avrupa Ligi'nde geride kalan maçlarda 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe 3'üncü sırada 2 puanla yer alıyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde istediği başarıyı alamayan sarı-lacivertli ekip, Royal Antwerp karşısında Avrupa'da tamam ya da devam maçına çıkacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde çıktığı son 12 maçta kalesini gole kapatamayan sarı-lacivertliler, rakiplerine engel olamadı.

SARI-LACİVERTLİ EKİPTE 5 SAKAT

Fenerbahçe, Royal Antwerp maçına 5 sakat oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Gustavo, Valencia, Altay, Serdar Aziz ve Mesut Özil, görev alamayacak. Bu oyuncuların yanı sıra Serdar Dursun, Burak Kapacak ve Crespo ise Avrupa listesinde yer almadığı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi, İrfan Can, Meyer, Berisha

FORVETTE TEK SEÇENEK BERISHA

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon as forvet olması beklenen Mergim Berisha, ligde 3 maçta görev alamadı. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor mücadelelerinde forma giyemeyen Alman futbolcu, Kadıköy'de oynanan Antwerp mücadelesinde ise 67 dakika oyunda kaldı. Sarı-lacivertli ekipte yaşanan sakatlıklar sonrası teknik ekibin tek seçeneği haline gelen Berisha, deplasmanda oynanacak Antwerp maçında ilk 11'de görev alabilecek.

FENERBAHÇE - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Belçika'daki maç Bosuil Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele 4 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin Antwerp takımıyla deplasmanda yapacağı 4. hafta müsabakasını Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek. Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek.



Müsabakanın dördüncü hakemliğini Milos Gigovic yapacak. Mücadelede Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro VAR, Antonio Emanuel Carvalho Nobre ise AVAR olarak görev alacak.

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