Arda Turan: Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim

Medipol Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra serbest oyuncu konumunda bulunan milli futbolcu Arda Turan, Spor Arena'nın Instagram hesabının canlı yayınında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı.



Arda Turan'ın canlı yayında yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde:



"GALATASARAY BENİM CAMİAM"



"Bugünlerde daha çok dinleniyorum, kitap okuyorum. Oğlumla vakit geçiriyorum. Yapacak bir şey yok. İnsan ister istemez sıkılıyor ama bugünler sabır günleri. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Galatasaray her zaman benim camiam. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Orada olsam da olmasam da söylüyorum. Galatasaray'a nasıl hizmet etmem gerekirse öyle ederim. Gerekirse tribünden gider desteklerim. Bunu Atletico Madrid'de de, her zaman söyledim."



"YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"



"Uzun bir dönem sessizdim. Zaten oynamıyordu ve oynamıyorken çok fazla konuşmak istemiyordum. Şimdi böyle bir süreçte insanlara moral olur, değişiklik olur diye konuşuyorum. İspanya'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Onların durumu daha zor çünkü sokağa çıkma yasağı var. Kendi özgürlüğünle dışarı çıkmamak başka, zorunlu olarak çıkamamak başka. Bizim durumumuz farklı. Sonuçta 60 metrekarelik evlerde oturan insanlar da var. Sağlık çalışanlarına da Allah yardımcı olsun. Onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz."



"BİRBİRİMİZE MORAL VERME ZAMANI"



"Borcu olanı erteleme zamanı, birbirimize moral verme zamanı, dışarı çıkanları durdurma zamanı, bunlar böyle zamanlar. Birçok hastaneye maske bağışında bulunduk. Şimdi yeni bir projemiz var. Toplanıp 100 bin maske yaptırmayı düşünüyoruz. Hastanelere destek olsun istiyoruz. Elimizden ne geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Bazen çok üzücü durumlar olabiliyor. Yaşlı teyzeme kirasını ödemesi için yardımcı olmak istedik, teyze yardıma ihtiyacı olan başkasına verilmesini istedi. Bunlar çok özel şeyler."



"1-2 AY İÇİNDE ESKİYE DÖNER"



"Ben de 2 kardeşle küçük bir evde büyüdüm. Hiçbir zaman 'Şunda şunlar var, nasıl hayatlar yaşıyorlar" demedik. Herkes kendi elinde olana bakarsa, mutlu olmaya çalışırsa daha iyi olacaktır. Şan, şöhret, araba filan çok güzel şeyler ama bunların önemi yok. Yukarıda oğlum var, ona bir şey olmasın, eşim hamile, ona kötü bir durum olmasın diye düşünüyoruz. İnşallah bugünleri de atlatacağız. İnşallah 1-2 içinde her şey eskiye döner diye düşünüyorum."



"EŞİM BENİM İÇİN DÜNYANIN EN ÖNEMLİ İNSANLARINDAN BİRİ"



"Jordi Alba'yı canlı yayınımızda gördüm. Barcelona'da evde sıkıldı herhalde. Şu an oğlumun uyku saati. Sütünü verdik ve yatırdık. Eşim şu an onunla birlikte. Eşim benim için dünyanın en önemli insanlarından biri. Annemler de Akçay'da biraz sıkıldı ancak yapacak bir şey yok."



"FUTBOLU ÇOK ÖZLEDİM AMA..."



"Şu an ne desem boş. Sağlığın olduğu yerde futbol en son düşünülecek şey. Bunları daha sonraya bırakmak lazım. Ancak oyuncular şu an antrenman yapamıyor. Çok geriye düştüklerini düşünüyorum. Önce sağlığı düşünmeliyiz. Önce 1-2 içinde bu virüse odaklanıp, evimizden çıkmazsak, söylenenleri yaparsak, futbola kavuşabiliriz. Ben de çok özledim futbolu ama yapacak bir şey yok."



"İSVİÇRE MAÇINI İZLEDİM, ÇOK KÖTÜ OYNAMIŞIM. HOCAM İYİ DAYANMIŞ BANA"



"Geçen gün 2008 maçlarını izliyordum. Nerelerden dönmüşüz, koronadan mı dönemeyeceğiz. İsviçre maçını izledim, çok kötü oynamışım. Hocam (Fatih Terim) iyi dayanmış yani bana. Sonra golü atmıştım, tecrübe işte. Barcelona-PSG maçlarını izledim. Mesela 4-0 kaybettiğimizin rövanşını 6-0 kazandık. Nasıl atmışız 6 tane anlamadım. Farkında değilmişim yani."



"İSVİÇRE MAÇINDA FATİH HOCA MUHTEŞEM BİR TAKTİK DEĞİŞİKLİK YAPMIŞTI"



"Hocam bana çok özgüven verirdi, kendimi iyi hissettirir. İsviçre maçında mesela Fatih hoca muhteşem bir taktik değişiklik yapmıştı. Şimdi bakınca 'Vay be!' diyorum. 40 yıl düşünsem aklıma gelmez."



"ANTRENMAN MAÇINI KAYBETTİĞİMİZDE BİLE BİR OYUNCUNUN GÜLMESİ BENİ RAHATSIZ EDER"



"Biraz işkoliğimdir. Antrenman maçını kaybettiğimizde bile bir oyuncunun gülmesi beni rahatsız eder. Ona mutlaka bir şey söylerim. 'Kaybettik, alışkanlık haline gelmesin' derim."



GALATASARAY'DA OYNAYACAK MI?



"Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkanın ve hocanın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bu her zaman böyleydi."



"BOLESLAV MAÇI KARİYERİMİN DÖNÜM NOKTASIYDI"



"Boleslav maçı kariyerimin dönüm noktasıydı. Tam 1 hafta sonra milli takıma çağrıldım. 2008'deki İsviçre golü, Atletico Madrid'e gitmem dönüm noktalarıydı. Valverde'nin 4-1-4-1 sistemi devam etseydi, Barcelona'da durumum farklı olabilirdi. Sistem 4-3-3 olunca ben 12. adam oldum."



"SIMEONE MUHTEŞEM BİR ADAM"



"Diego Simeone futbol hayatıma çok katkı yaptı. Zaten muhteşem bir adamdır. Mesela söylediği olurdu. Chelsea maçında Hazard'ın savunma yapmadığını söylemişti ve o maçta Juanfran kanadından 2 gol bulmuştuk. Benim İspanya ile ilişkim asla kopmaz. Halen konuşmaya devam ediyoruz. İkinci yurdum gibi oldu. Madrid'de çok güzel günlerim geçti. Biz de Fatih hocaya aşığız ama adam biraz dinlensin. Her gün gazete kendi ismini görmesin. Arda ne demiş diye okumasın, dinlensin biraz."



"FİLMİMİ YILMAZ ERDOĞAN VE NECATİ AKPINAR YAPSA ÇOK MUTLU OLURUM"



"Filmimi Yılmaz Erdoğan ve Necati Akpınar yapsa çok mutlu olurum. Çok sevdiğim büyüklerim. İçinde her şey var çünkü. Dram var, başarı, başarısızlık var. Başarısız olmaya cesaret etmiş bir insan oldum hep ve bunun avantajlarını da gördüm."



"ANADOLU EFES'TEN ŞAMPİYONLUK BEKLİYORUM"



"Ayak tenisi oynamayı çok seviyorum. Çok güzel bir oyun. Tenis, basketbol, Euroleague hayranıyım ama her şey durdu. Anadolu Efes'ten Euroleague şampiyonluğu bekliyorum. Federer'den bir Wimbledon şampiyonluğu daha bekliyorum. 2013 yılında orada final izlemiştim. Çok seviyorum. İnşallah o günleri tekrar yaşarız."



"ACUN AĞABEY ÇOK GELİŞTİRDİ KENDİSİNİ"



"Selçuk İnan ile elbette konuşuyorum. Acun ağabey mesaj atmış şimdi. Koronavirüs bitsin, ayak tenisine seni de bekliyoruz demiş. Acun ağabey çok geliştirdi kendisini. Zamanında çok öğrettik."



"FILIPE'YE TAVLA ÖĞRETTİM"



"Filipe Luis de geldi yayına. Ona tavla bile öğrettim. Felipe çok başkadır. Madrid'de kebap partisi yapıyorduk. Madrid'de aile ortamı çok iyiydi. Güzel anılardı, herkes özler ama tamamlanmış bir hikayeydi."



"ELİMİZDE OLANLARA BAKALIM"



"Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum. Hayatta en başı sağlık demenin gerçeğini yaşıyoruz. Şimdi elimizde olanlara bakalım. 60 metre kare evde büyümüş, sıkıntılar yaşamış, iftiralar atılmış bir insan söylüyor. Elimizdekilere bakalım ve paylaşabildiğimiz kadar paylaşalım. Hepimiz daha güzel hayat yaşamayı hak ediyorum. Elimizdekilerle de güzel hayat yaşayabiliriz. Buna inanın. Uyarıları dikkate alırsak güzel günlere döneceğiz. Ben de sıfırdan bugünlere geldim ama kimseye kem gözle bakmadım. Hep beraber bugünleri atlayacağız. Hepinizi çok seviyorum. Yayına katılan tüm dostlara teşekkür ederim."



"İKİNCİ ÇOCUĞUMUZUN İSMİ ASİL ASLAN"



İkinci çocuğumuzun ismi Asil Aslan olacak. Hamza Arda da ismi ben koymadım. Eşim benim ismimi koymak istedi. Kız olsaydı da Farah Aslan koyacaktır. İnşallah sağlıkla büyür."



ARDA TURAN İLE KISA KISA



Messi - Tarihin en iyisi



Barcelona - Master



Neymar - Tarihin en iyisi olmaya aday bir kardeş



Galatasaray - Yuva



Fatih Terim - Baba



Aslıhan - Her şey



Fenerbahçe - Saygı duyulan ezeli rakip