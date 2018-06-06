Arjantin basınındaki haberlere göre; Arjantin Futbol Federasyonu, 9 Haziran'da

yapılması planlanan ve günlerdir özellikle Filistinlilerin yoğun tepki gösterdiği hazırlık

maçını iptal ettiklerini İsrailli mevkidaşlarına bildirdi.



Haberlerde, Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Sampaoli'nin hazırlık maçı

oynanmasına başından beri karşı çıktığı bilgisi paylaşılırken, futbolcuların da hazırlık

müsabakasına soğuk baktıkları belirtildi.



Arjantinli yıldız futbolcu Gonzalo Higuain de ESPN televizyonuna konuştu.

İptal kararının toplumun yararına olduğunu vurgulayan Higuain, "Sonuçta doğru karar

verildi ve bu konu artık geride kaldı. Biz de (İsrail'e) gitmemenin doğru olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Maçın, İsrail'in Kudüs'ü işgalini meşrulaştırma çabalarına hizmet edeceğini vurgulayan

Filistinliler, birçok yerde gerçekleştirdikleri protestoların yanı sıra Arjantin'in

hazırlıklarını sürdürdüğü Barcelona'da da gösteri düzenlemişti.



Ayrıca Batı Şeria'daki Arjantin diplomatik temsilciliğinin önünde de protesto gösterisi

düzenlenmiş, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibirl er-Racub da burada yaptığı

açıklamada, "Karşılaşma, İsrail'in, başkenti olduğunu ileri sürdüğü Kudüs'te yapılması

yönündeki ısrarı yüzünden spordan çok siyaset aracına dönüştü." demişti.



Racub, Arjantinli futbolcular ve özellikle Lionel Messi'den "İsrail işgalinin kara yüzünü

beyazlatmak için araç olmamasını" ve maça çıkmamasını istemişti.