Arjantin'de küme düşme 2 yıl kaldırıldı

Sezonun geri kalanının iptal edildiği Arjantin'de 2 yıl süreyle liglerden küme düşme kaldırıldı.

Reuters - Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 23:55

arjantin ligi.jpg

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.

Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.

Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.

Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...