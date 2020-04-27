Arjantin'de küme düşme 2 yıl kaldırıldı

Reuters - Anadolu Ajansı 27.04.2020 - 23:55
Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle liglerde 2 yıl süreyle küme düşmenin kaldırıldığını açıkladı.
Arjantin basınına açıklamalarda bulunan Tapia, salgın nedeniyle futbolda alınan yeni tedbirleri duyurdu.
Tapia, sezonun geri kalanının iptal edildiğini ve 2 yıl süreyle liglerden küme düşmenin kaldırıldığını belirtti.
Daha önce de Meksika Birinci Futbol Ligi'nde 5 yıllığına küme düşme kaldırılmıştı.